Mẹ "bỉm sữa" tại Hà Nội xin ve chai biến 3 m2 thành "vườn treo" xanh mướt

Dân trí Lô gia vỏn vẹn 3m2 được chị Ánh biến hóa thành vườn rau "nhỏ mà có võ": vừa đẹp, bắt mắt vừa năng suất, dễ chăm sóc.

Chị Hoàng Ngọc Ánh (1992) làm nghề thiết kế nội thất tự do. Hiện chị Ánh đang làm việc tại nhà và trông cậu con trai 20 tháng tuổi. Khu vườn gia đình được chị Ánh thực hiện tại lô gia của căn chung cư tầng 20, tại Hoài Đức, Hà Nội từ tháng 9 vừa qua, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19.

Khu vườn xanh đẹp mắt trên lô gia 3 m2 của gia đình chị Ánh.

Trước đây, khi còn thuê nhà ở mặt đất, chị Ánh đã yêu thích và thường trồng rau tại nhà. Khi hai vợ chồng chuyển về chung cư sinh sống, điều kiện trồng hạn chế và bản thân lại là người ưa sạch sẽ, gọn gàng nên chị Ánh chưa tìm ra phương pháp trồng phù hợp.

"Một lần, mình vô tình xem được bài viết của người bạn về vườn rau tại nhà theo phương pháp thủy canh tĩnh. Mình thấy thích quá nên dành thời gian tìm hiểu về phương pháp này, học cách thực hiện và thử áp dụng", chị Ánh chia sẻ.

Khu vườn thủy canh tĩnh ban đầu của chị Ánh.

Dụng cụ, nguyên vật liệu làm vườn của chị Ánh là những đồ sẵn có trong nhà và một số thì xin từ hàng xóm, bạn bè như thùng xốp cũ, chai nhựa loại 1,5l, 5l, 6l. "Mình quyết định làm vườn đúng thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên việc mua đồ rất khó khăn. Mình phải tận dụng những gì sẵn có để thực hiện. Xơ dừa, hạt giống mình nhờ một người chị mua giúp", chị Ánh cho hay.

Thùng xốp khi xin về được chị Ánh làm sạch kĩ càng, phần nắp thùng được tỉ mẩn đục lỗ để đựng vừa cốc nhựa. Bên trong thùng chị bọc lớp túi nilon để tránh làm rò rỉ dung dịch dinh dưỡng và giảm tình trạng rêu bám.

Trong mỗi cốc, chị Ánh cho xơ dừa vào ⅔ cốc rồi gieo lớp hạt giống đã ngâm, phủ lên lớp xơ dừa mỏng. Lượng nước thì để khoảng ⅓ cốc. "Một vài ngày sau, khi rễ mọc xuống phần nước, mình bắt đầu châm dung dịch thủy canh theo tỉ lệ phù hợp. Mình không cần tưới nước nhiều mà thi thoảng thăm nước nếu thấy cạn thì bổ sung thêm", chị Ánh chia sẻ.

Thùng xốp cũ bỏ đi trở thành chậu trồng rau thủy canh của chị Ánh.

Với loại "chậu treo", chị Ánh làm từ các loại can nhựa, chai nhựa đã qua sử dụng. Với loại can 5l, 6l, chị Ánh cắt rời thành 2 phần: thành can và cổ can. Do không mua được bút nhiệt nên chị Ánh cặm cụi đục lỗ xung quanh phần cổ can bằng "vật dụng tự chế". Sau đó, chị đặt giá thể vào phần cổ can rồi úp ngược vào thành can. Chị đổ lượng nước sao cho nước ngập cổ can, giúp cho phần giá thể dễ dàng hút ẩm.

Chị Ánh tỉ mị đục lỗ ở cổ can, nắp can. Phần này được dùng để đựng giá thể.

Chị Ánh dùng dây rút và dây thép/đồng cố định các "chậu treo" vào lan can.

"Sau một thời gian thực hiện, mình từ từ rút kinh nghiệm. Mình "cải tiến" thêm bằng cách bọc tấm cách nhiệt tráng bạc xung quanh chậu, giúp giữ nhiệt độ của nước, tránh rêu bám và ăn chất dinh dưỡng của rau", chị cho hay.

"Do trên lô gia chung cư gió rất mạnh nên mình thường để thành miệng can cao, nhằm giảm bớt ảnh hưởng của gió", chị Ánh chia sẻ kinh nghiệm.

Căn chung cư của anh chị nằm ở căn góc tầng 20 nên khi gió bão bị tác động rất nhiều. Có khi trời mưa lớn, gió tạt mạnh, chị Ánh vừa đứng trong nhà nhìn ra khu vườn vừa thấp thỏm lo lắng. May mắn là do mẹ "bỉm sữa" gia cố chắc chắn nên các chậu cây vẫn an toàn sau cơn bão.

Theo chị Ánh, phương pháp thủy canh tĩnh hiện đang được nhiều gia đình áp dụng. Phương pháp này có ưu điểm là không tốn nhiều công chăm sóc, không sử dụng đất nên sạch sẽ…

Chị Ánh trồng đa dạng các loại rau như xà lách, cúc, cải, rau muống… Chị trồng "gối đầu" để có rau ăn thường xuyên.

"Tuy hiện nay lượng rau chưa phải quá nhiều nhưng cũng đủ cho nhu cầu gia đình. Rau vừa sạch, an toàn lại giúp gia đình tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ", chị Ánh cho hay.

Rau muống, rau cải xanh mướt.

Từ ngày có "khu vườn treo", gia đình chị Ánh thường xuyên có những bữa lẩu, nướng đồ cuốn… vừa ngon vừa sạch.

Cậu con trai của chị Ánh rất yêu thích khu vườn của mẹ. Buổi tối, sau bữa cơm, gia đình nhỏ lại ra vườn vừa trò chuyện, vui chơi vừa ngắm vườn rau xanh mướt. "Khu vườn mang tới niềm vui, giải tỏa áp lực cho mình trong thời gian dài ở nhà", chị Ánh cho biết.

Hương Thảo

Ảnh: NVCC