Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có gì khác trước?

Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.

Theo Bộ Công an, so với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Bìa hộ chiếu mới (trái) có màu tím than (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn... góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Trên mỗi trang của cuốn hộ chiếu mới là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước (Ảnh: Nguyễn Dương).

Công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.

Bộ Công an đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chip điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại giao để thông báo đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan biết.

Các trang trong của hộ chiếu cũ không in hình phong cảnh như hộ chiếu mới, có hình quốc huy ở giữa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tuy nhiên, ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam có công hàm gửi Bộ Ngoại giao nêu rõ: Hộ chiếu mới của Việt Nam thiếu thông tin về nơi sinh nên không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt là với nhiều trường hợp trùng họ.

"Những hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 tại Việt Nam tạm thời không được công nhận ở Đức, vì thế không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu đó. Nguyên nhân là do thiếu thông tin về nơi sinh. Chỉ có thể xác định được thông tin thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang" - Đại sứ quán Đức thông tin và lưu ý, đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu không thể thực hiện được...

Mặt trong có ảnh ở cuốn hộ chiếu mới (bìa trái) không ghi nơi sinh, khác với mẫu hộ chiếu cũ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Về nội dung trên, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, sáng 28/7, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã mời lãnh sự Đức đến làm việc, trao đổi qua đường ngoại giao để có phương án đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Về lý do phía Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới là thiếu thông tin về nơi sinh, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định: Hộ chiếu mẫu mới cấp theo đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế. Do đó, với những động thái đơn phương từ phía Đức thì Việt Nam sẽ làm việc qua đường ngoại giao. Tất cả làm theo pháp luật quy định, quyền lợi công dân sẽ được đảm bảo thông qua con đường này.