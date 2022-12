Mạng lưới máy bay không người lái, camera AI đảm bảo an ninh cho TP Thủ Đức

Sáng 29/12, TP Thủ Đức tổ chức hội nghị ra mắt giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Với đặc điểm diện tích tự nhiên lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố trực thuộc TPHCM đang đối diện nhiều vấn đề bất cập như ô nhiễm, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, sự phức tạp trong hoạt động của các loại tội phạm.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, trước thách thức trên, Công an TP Thủ Đức cùng một số đơn vị đã xây dựng hệ thống camera thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Hệ thống máy bay không người lái sẽ giúp các lực lượng của TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ quan sát từ trên cao (Ảnh: H.G.).

"Đây được xem là bước ngoặt của TP Thủ Đức trong công cuộc phát triển chính quyền số, đô thị thông minh. Camera thông minh có thể phân tích hình ảnh, nhận diện biển số xe, mô phỏng và dự đoán lộ trình di chuyển của phương tiện", lãnh đạo UBND TP Thủ Đức chia sẻ.

Ngoài ra, các drone (máy bay không người lái) sẽ được sử dụng kết hợp, cho phép lực lượng chức năng thực hiện một số nhiệm vụ quan sát từ trên cao, trên diện rộng, đối với một số trường hợp có độ khó cao.

Tính đến nay, TP Thủ Đức có hơn 3.000 camera giám sát an ninh trật tự tại các phường, mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Mạng lưới camera thông minh của TP Thủ Đức được trang bị khả năng phân tích hình ảnh, nhận diện biển số xe, mô phỏng và dự đoán lộ trình di chuyển (Ảnh: H.G.).

Thời gian qua, máy bay không người lái cũng phục vụ đắc lực cho Công an TP Thủ Đức trong việc hỗ trợ tuần tra, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bằng máy bay không người lái, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện 6 vụ liên quan tội phạm, tệ nạn xã hội, tạm giữ 38 người và tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại diện Công an TP Thủ Đức đưa ra dự báo, thời gian tới, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự xây dựng, đô thị, môi trường sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, việc tăng cường sử dụng hệ thống camera Ai và các thiết bị không người lái là cần thiết, cần nhân rộng mô hình và thực hiện đồng bộ.