Mạng lưới hơn 400 "mắt thần" giám sát an ninh cho TP Thủ Đức

Sáng 2/2, UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành Trung tâm giám sát hình ảnh camera. Trung tâm được hình thành dựa trên cơ sở tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu hơn 400 camera trên địa bàn, có khả năng theo dõi, truy xét trong những tình huống khẩn cấp.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, Trung tâm giám sát hình ảnh camera không chỉ là nơi theo dõi, lưu trữ hình ảnh camera mà còn là trái tim của hệ thống an ninh toàn diện. Với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức, chuyên gia hỗ trợ, trung tâm được kỳ vọng sẽ nâng cao mức độ an toàn, an ninh trật tự và giúp địa phương ứng phó nhanh với mọi tình huống.

Lễ khánh thành Trung tâm giám sát hình ảnh camera của TP Thủ Đức (Ảnh: H.T.).

"Sự kiện không chỉ đánh dấu việc khánh thành trung tâm giám sát camera đơn thuần, mà còn là nền tảng quan trọng cho một hành trình vào tương lai của công nghệ giám sát an ninh. Trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp và đóng một vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng giám sát của thành phố Thủ Đức và TPHCM", Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhấn mạnh.

Hiện tại, Trung tâm giám sát hình ảnh camera TP Thủ Đức đã chuyển đổi và hoạt động thử nghiệm 92 camera được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có chức năng nhận diện biển số và truy vết phương tiện trên bản đồ số.

Dự kiến trong năm 2024, TP Thủ Đức sẽ tiếp nhận thêm khoảng 100 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo tập trung ở các cửa ngõ ra vào thành phố, tạo độ bao phủ toàn diện trên địa bàn.