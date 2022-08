Mặc trang phục công an chụp ảnh đăng TikTok khoe "đi bar"

Ngày 4/8, thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị phối hợp Công an thành phố Vinh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần N.T. (28 tuổi, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh) về hành vi "Sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân".

Trần N.T. đăng clip mặc cảnh phục, kèm dòng chữ "khi tôi cởi bộ đồ làm việc đi bar" (Ảnh: Bá Trí).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản TikTok của Trần N.T. đăng video hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân với cấp hàm đại úy và hình ảnh thẻ "Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm", với nội dung "Khi tôi cởi bộ đồ làm việc đi bar!".

Đoạn video thu hút sự quan tâm của nhiều người và để lại nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Làm việc với lực lượng an ninh, Trần N.T. thừa nhận mượn trang phục công an đăng TikTok nhằm câu view (Ảnh: Bá Trí).

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận đã mượn một bộ trang phục Công an nhân dân cùng ve hàm đại úy, mặc chụp ảnh, quay video và đăng lên tài khoản Tiktok của mình. Mục đích của T. là nhằm... câu view.

Trần N.T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã gỡ bỏ đoạn video khỏi tài khoản TikTok, đồng thời đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi.