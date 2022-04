Mặc áo thầy chùa, nhận trẻ về nuôi rồi... đánh đập

Ngày 23/4, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an TP Sóc Trăng cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Hữu Phúc (49 tuổi, ngụ phường 4, TP Sóc Trăng), về hành vi hành hạ trẻ em, cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Hồ Hữu Phúc (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, ông Phúc có nhận nhiều trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn về nhà nuôi dưỡng.

Trong quá trình nuôi những trẻ em này, người này đã nhiều lần có hành vi dùng các vật dụng trong gia đình đánh những trẻ em này gây thương tích. Có một số trẻ bỏ trốn về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Trước đó, tại số 849 Lê Đại Hành, phường 4, TP Sóc Trăng nơi Phúc sinh sống, dù là nhà ở nhưng Hồ Hữu Phúc lại trang trí giống như một ngôi chùa, đặt rất nhiều tượng Phật trong và ngoài khuôn viên nhà.

Khu vực nhà Phúc nhận trẻ về nuôi và đánh đập (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, những người sống nơi đây đều mặc đồ tu và những đứa trẻ nơi đây gọi Phúc là thầy. Những hoạt động tại địa điểm này đã ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tác động xấu đến các hoạt động sinh hoạt tôn giáo bình thường của tăng ni, phật tử các chùa và tự viện trên địa bàn.

Vì vậy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã có thông báo khẳng định Hồ Hữu Phúc và những người sinh sống tại đây không phải là tu sĩ, chức sắc, nhà tu hành Phật giáo; địa điểm mà Phúc sinh sống không phải là cơ sở tu viện, nơi thờ tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Một người dân sống gần nhà ông Phúc cho biết, thời gian qua, ông này nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, có cháu mới sinh được người nhà mang đến đặt trước nhà… Việc ông Phúc đánh trẻ em nghe nói là có nhưng người dân không chứng kiến vì khuôn viên khu nhà ông Phúc rộng, tường rào bao quanh nên khi có sự việc rất khó phát hiện.

Một số trẻ không chịu được những lần hành hạ của Phúc nên bỏ đi. Biết chuyện này, người thân các em đã trình báo cơ quan công an.