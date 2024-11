Lương nhà giáo được xếp cao nhất, tiến sĩ giáo dục có thể nghỉ hưu muộn

Nhiều chính sách đổi mới quan trọng trong dự thảo Luật Nhà giáo được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội trong phiên họp sáng 9/11.

Chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một trong những vấn đề mới quy định tại dự thảo luật này so với các quy định hiện hành là chính sách tiền lương, chế độ nghỉ hưu của nhà giáo.

Chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên, theo Bộ trưởng Giáo dục. Ông cho biết dự thảo luật quy định lương cơ bản của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng và tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương.

Cũng theo quy định của dự thảo luật, nhà giáo cấp học mầm non; công tác ở nơi đặc biệt khó khăn hay trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; là người dân tộc thiểu số và nhà giáo ở một số ngành nghề đặc thù, được ưu tiên trong chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn.

Bộ trưởng Sơn nhấn mạnh với dự thảo lần này, nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, cần có chính sách ưu tiên, hỗ trợ, thu hút nhà giáo theo kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Trung ương.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 9/11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng về cải cách chính sách tiền lương; cân nhắc việc quy định chính sách tiền lương đối với nhà giáo ở khu vực ngoài công lập; không quy định lại chính sách thuê nhà công vụ đã được quy định trong Luật Nhà ở.

Các ý kiến cũng đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm khả thi, nhất là về nguồn lực thực hiện đối với chính sách bảo đảm chỗ ở tập thể cho nhà giáo khi đến công tác tại vùng nông thôn.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm, tiến sĩ giáo dục có thể nghỉ muộn

Tuổi nghỉ hưu của nhà giáo trong dự thảo luật này cũng quy định riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, giáo viên mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và làm việc trong các ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Dự thảo Luật Nhà giáo cũng quy định các chính sách thu hút người có trình độ cao, người có tài năng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có năng khiếu đặc biệt tham gia tuyển dụng làm nhà giáo; nhà giáo đến công tác ở nơi đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Hồng Phong).

Về chế độ nghỉ hưu của nhà giáo, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục nhất trí quy định nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn (không quá 5 tuổi) so với quy định của Bộ luật Lao động và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động kỹ về nguồn lực bảo đảm thực hiện chính sách này.

Về đào tạo, bồi dưỡng, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cơ bản tán thành quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, không phân biệt nhà giáo khu vực công lập và khu vực ngoài công lập. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chi trả kinh phí bồi dưỡng đối với nhà giáo khi được cử tham gia các chương trình bồi dưỡng.

Về quản lý nhà giáo, cơ quan thẩm tra tán thành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý Nhà nước về nhà giáo.

Ông Vinh nhấn mạnh đây là chính sách mới, tạo điều kiện để ngành giáo dục chủ động trong việc điều động, luân chuyển, sắp xếp giáo viên giữa các địa bàn; khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc giao thẩm quyền cho các cơ quan này trong việc chủ trì, phối hợp điều phối nhà giáo công tác trong trường của lực lượng vũ trang nhân dân.