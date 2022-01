Lực lượng chống khủng bố Bộ Công an vào cuộc vụ máy bay Việt Nam bị dọa bắn

Dân trí Sáng 6/1, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, lực lượng phòng chống khủng bố - Bộ Công an - đang phối hợp với Nhật Bản điều tra vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn ngày 5/1.

Theo nguồn tin, việc xác định nghi phạm là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức năng hai nước.

"Lực lượng phòng chống khủng bố Bộ Công an đang phối hợp với cảnh sát Nhật Bản qua đường dây nóng về điều tra, tìm thủ phạm" - nguồn tin tiết lộ.

Cũng trong sáng 6/1, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho hay đã có báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với các nhà chức trách liên quan của phía Nhật Bản. Hiện cơ quan chức năng của hai nước đang phối hợp điều tra.

Vụ việc xảy ra với chuyến bay chở khách thương mại thường lệ đầu tiên của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam trong giai đoạn thí điểm phục hồi mở lại đường bay quốc tế. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm về những ảnh hưởng trong việc khai thác, các chuyến bay tiếp theo có bị tạm dừng để chờ kết quả điều tra vụ việc hay không?

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - thông tin: "Vụ việc đang được cảnh sát Nhật Bản điều tra. Kế hoạch khai thác các chuyến bay không bị ảnh hưởng, hãng vẫn khai thác bình thường và đúng theo lịch các chuyến bay chở khách thường lệ giữa Việt Nam và Nhật Bản".

Máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn khi đang trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 5/1 (Ảnh minh họa: VNA).

Như đã đưa tin, ngày 5/1, chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines chở theo 47 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn bị dọa bắn khi vừa cất cánh rời sân bay Narita - Nhật Bản về Việt Nam được 40 phút.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h10 (giờ địa phương), chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng giọng nam giới tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, với nội dung đe dọa: "Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo".

Khi nhân viên nhận điện thoại hỏi: "Ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không" thì người đàn ông trả lời: "Tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua Vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại".

Thời điểm này, chuyến bay VN5311 chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo. Ngay sau khi nhận cuộc điện thoại đe dọa nêu trên, chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã báo cáo nhanh vụ việc về Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam báo cáo vụ việc cho nhà chức trách Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, đồng thời triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn nguy và Tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Trên cơ sở báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Sau khi được sự đồng ý của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Vietnam Airlines xin phép nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng máy bay và hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản.

Nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã lên tàu bay kiểm tra, phỏng vấn tổ bay và hành khách, nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh và cho phép tàu bay được đỗ tại sân bay Fukuoka trong khoảng 2 giờ đồng hồ để xem xét, đánh giá thông tin, cũng như sự an toàn của chuyến bay.

Sau khi xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã thông báo cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội.

Đến 18h12 (giờ Việt Nam), chuyến bay VN5311 hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội.

Một lãnh đạo chuyên trách về an ninh hàng không khẳng định phương án xử lý đã nằm trong các kịch bản được lường trước. Vietnam Airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Châu Như Quỳnh