Lốc xoáy làm hư hỏng 17 căn nhà ở Hà Tĩnh

Ngày 13/11, ông Trần Kim Quy, Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra trận lốc xoáy làm nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Theo vị lãnh đạo xã, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày trong cơn mưa lớn đã làm 17 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 7 hộ bị tốc mái nặng.

Công trình phụ ở xã Ích Hậu hư hỏng nặng sau lốc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngoài ra, một số công trình phụ đổ sập tường, nhiều tài sản và cây cối hư hại.

Nhận được thông báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an, dân quân và người dân khắc phục hậu quả.

Nhà dân bị tốc mái (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các lực lượng đã chia thành nhiều tổ nhóm để vận chuyển vật liệu, gia cố chỉnh sửa lại khung sườn và lợp lại mái nhà cho các hộ.

Đến 17h cùng ngày, các lực lượng đã tạm thời khắc phục được những hư hỏng ban đầu để bà con trở lại sinh hoạt.

Các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: Công an cung cấp).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 đến ngày 13/11, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn khiến nhiều vùng ngập nước, quốc lộ 1 và quốc lộ 8A bị chia cắt, sạt lở.