Lo ngại dịch Covid-19, TP Vinh xin tạm dừng làm căn cước

Dân trí Có trường hợp F1 của ca Covid-19 do tiếp xúc trong quá trình làm thẻ CCCD nên UBND thành phố Vinh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh này đề xuất tạm dừng làm thẻ CCCD.

Ngày 7/6, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Nghệ An) ký văn bản đề xuất tạm dừng làm thẻ căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn. Người dân phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An làm hồ sơ cấp CCCD (ảnh chụp ngày 11/3). Trước đó, vào ngày 6/5, tỉnh Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên. Đó là một người đàn ông 47 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Người này có thời gian đi chăm vợ ốm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Tại thành phố Vinh cũng ghi nhận 1 trường hợp công dân là F1, liên quan đến ca Covid-19 tại xã Quỳnh Lập do tiếp xúc trong quá trình làm thẻ CCCD, hiện được cách ly ở một sơ sở y tế của thành phố Vinh. Thời điểm này, thành phố Vinh đang triển khai làm thẻ CCCD nên tập trung một số lượng người rất lớn trong cùng 1 thời điểm, làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và quy định không tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh đang gia tăng, UBND thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An cho tạm dừng việc làm thẻ CCCD trên địa bàn thành phố để bố trí vào thời gian thích hợp hơn. Nghệ An là 1 trong 10 tỉnh trọng điểm được Bộ Công an lựa chọn thực hiện chiến dịch cấp thẻ CCCD, cao điểm thực hiện chiến dịch này trong khoảng thời gian từ 1/3-1/5/2021. Tính đến ngày 7/5, Công an Nghệ An đã thu nhận hơn 1,5 triệu hồ sơ cấp CCCD trên gần 2,1 triệu công dân có mặt tại địa phương, đạt tỉ lệ hơn 72%. Chiều 8/5, ông Võ Khắc Hùng - Chánh Văn phòng UBND thành phố Vinh cho biết, thành phố chưa nhận được ý kiến phản hồi của UBND tỉnh Nghệ An cũng như Công an tỉnh về đề xuất tạm dừng làm thẻ CCCD. Hoàng Lam