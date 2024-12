Lò đốt rác thải đầu tư hơn 25 tỷ đồng, bỏ hoang suốt 8 năm

Theo ghi nhận của phóng viên, cuối tháng 11, lò đốt rác thải Hội An ở xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, không vận hành đốt rác, nơi đây chỉ là nơi thu gom rác rồi phân loại và sau đó đưa đi nơi khác xử lý. Năm 2016 dự án này đã từng được vận hành thử nghiệm.

Trước đó, năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án xây dựng Lò đốt rác thải Hội An tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An với tổng mức đầu tư hơn 25,6 tỷ đồng.

Dự án này được chia thành hai gói thầu chính: hạng mục thiết bị do Công ty TNHH Tràng An Xanh trúng thầu với giá trị hợp đồng hơn 15,6 tỷ đồng và hạng mục xây lắp do liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Quang Long và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trung An trúng thầu, trị giá hợp đồng hơn 6,9 tỷ đồng.

Dự án lò đốt rác thải Hội An vận hành thử nghiệm từ năm 2016, đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động (Ảnh: Văn Vương).

Sau khi hoàn thành thi công lắp đặt, Công ty TNHH Tràng An Xanh đã tiến hành đốt rác thử nghiệm để làm cơ sở cho công tác nghiệm thu vận hành. Tuy nhiên, qua ba lần thử nghiệm trong giai đoạn 2016-2017, công suất lò đốt không đạt yêu cầu hợp đồng, dẫn đến việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục thiết bị chưa được xác nhận.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép nghiệm thu hệ thống lò đốt rác theo công suất trung bình qua các lần vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thể liên lạc với nhà thầu thi công để hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Chủ đầu tư đang làm việc với các sở, ngành để hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu và quyết toán công trình. Đối với gói thầu xây lắp, đã trình hồ sơ phê duyệt thanh toán nghiệm thu hơn 6,1 tỷ đồng, nhưng vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết.

Lò đốt rác Hội An hiện nay chỉ là điểm phân loại rác thải, sau đó được chở đến nơi khác xử lý (Ảnh: Công Bính).

Theo UBND thành phố Hội An, nguyên nhân chậm trễ là do Công ty TNHH Tràng An Xanh đã phá sản, không thể liên hệ được. Thành phố đang xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam để chấm dứt hợp đồng với công ty này và thanh lý, quyết toán các hạng mục thiết bị trước khi đưa công trình vào vận hành.

Tháng 11 vừa qua, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã yêu cầu UBND thành phố Hội An kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu hoàn chỉnh và giải trình đầy đủ các nội dung liên quan đến dự án để Sở Xây dựng kiểm tra và chấp thuận nghiệm thu.