Lên mạng tìm chủ nhân con trâu rơi từ ô tô đang chạy trên đường

Sáng 12/2, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương vừa biểu dương anh Nguyễn Văn An (SN 1984, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung) vì có hành động bắt được gia súc bị đánh rơi, trả lại người mất.

Theo ông Tiến, vào khoảng 5h ngày 9/2, trên đường đi từ xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên vào xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), anh An phát hiện một con trâu đực rơi từ thùng một ô tô tải.

Con trâu rơi từ ô tô tải được anh An đưa về và thông báo tìm chủ nhân (Ảnh: Văn An).

Anh An đã đưa con trâu bị thương ở một số bộ phận về chăm sóc và thông báo cho chính quyền địa phương, Công an xã Cẩm Trung về sự việc trên, đồng thời đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm người mất.

Tiếp nhận số tài sản từ anh An, UBND xã và Công an xã Cẩm Trung đã thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ nhân tài sản đánh rơi.

Qua xác minh, con trâu này là của anh Trần Đăng Trường (SN 1981, trú tại xã Hiền Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vận chuyển bằng xe tải từ tỉnh Long An về Nghệ An, khi đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh thì bị rơi.

Con trâu được trao trả cho chủ nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến 9h ngày 10/2, con vật được anh Nguyễn Văn An trao trả lại cho anh Trần Đăng Trường.

"Con trâu trị giá 40-50 triệu đồng. Chính quyền ghi nhận, trân trọng, biểu dương hành động đẹp của anh An. Hành động này cần nêu gương, tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng xã hội để mọi người và đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo", Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung nói.