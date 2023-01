Lễ ra mắt và xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Dự buổi Lễ, có Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an;...

Các đại biểu dự buổi Lễ. (Ảnh: Hồng Giang).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, để chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp của quốc gia năm 2023, vừa qua, Bộ Công an đã quyết định chuyển giao CLB Bóng đá CAND về CAHN và đổi tên thành CLB Bóng đá CAHN thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia; cùng với đó đổi tên CLB Bóng đá Phố Hiến thành CLB Bóng đá PVF CAND thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia, với mục tiêu là CLB Bóng đá CAHN nằm trong nhóm các đội dẫn đầu của Giải Vô địch quốc gia; CLB Bóng đá PVF CAND giành quyền thăng hạng Giải Vô địch quốc gia.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an TP Hà Nội, các đơn vị của Bộ Công an tập trung chỉ đạo CLB Bóng đá CAHN, CLB Bóng đá PVF CAND chuẩn bị lực lượng, các điều kiện đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đề ra. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi mô hình của CLB Bóng đá CAHN, đảm bảo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đáp ứng tình cảm của người hâm mộ cả nước và Thủ đô.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Hồng Giang).

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện về cơ chế, vật chất và tinh thần để 2 CLB Bóng đá của ngành Công an hoạt động hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của thể thao địa phương. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục đồng hành, hướng dẫn để CLB Bóng đá CAHN hòa nhập vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao hoa tặng Ban huấn luyện và các cầu thủ của CLB Bóng đá CAHN. (Ảnh: Hồng Giang).

Đồng thời, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị và các đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội trong việc tham mưu cho Bộ Công an chủ trương về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành của Bộ Công an đối với công tác phát triển bóng đá trong CAND.

Tại buổi Lễ, Công an TP Hà Nội đã ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và các cầu thủ, ra mắt logo, mẫu áo thi đấu mùa giải mới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao hoa tặng Ban lãnh đạo CLB Bóng đá CAHN. (Ảnh: Hồng Giang).

Phát biểu bế mạc buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, là một đội bóng đại diện cho niềm đam mê và tự hào thể thao của lực lượng CAND nói chung, CAHN nói riêng, CLB Bóng đá CAHN sẽ quyết tâm, thi đấu cống hiến hết mình, vì màu cờ sắc áo, phấn đấu đạt thứ hạng cao tại V.League 2023, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ, người yêu bóng đá Thủ đô, lịch sử bóng đá Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu bế mạc buổi Lễ. (Ảnh: Hồng Giang).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ, các cổ động viên yêu mến CLB Bóng đá CAHN sẽ là nguồn động viên, động lực to lớn để đội bóng thi đấu thành công, cống hiến những lối chơi đẹp mắt đến với người hâm mộ bóng đá Thủ đô nói riêng, người hâm mộ cả nước nói chung.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, Giám đốc Công an TP Hà Nội gửi lời cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố; sự hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, TP Hà Nội, Ban lãnh đạo CLB bóng đá CAND, Ban lãnh đạo các CLB bóng đá, các cơ quan truyền thông trong và ngoài lực lượng CAND để CLB Bóng đá CAHN sớm ổn định, chuẩn bị tốt các điều kiện thi đấu tại mùa giải tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và ông Trần Sỹ Thanh cùng Thống tướng Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Thống tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội hoàng gia, Tư lệnh hiến binh Vương quốc Campuchia đã tặng hoa chúc mừng Tổ trọng tài, cầu thủ đội CLB Bóng đá CAHN và đội bóng Bộ Tư lệnh hiến binh Campuchia. (Ảnh: Hồng Giang).

Ngay sau buổi Lễ đã diễn ra trận thi đấu giao lưu giữa đội CLB Bóng đá CAHN và đội bóng Bộ Tư lệnh hiến binh Campuchia.