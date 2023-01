Giao lưu bóng chuyền giữa Công an Việt Nam và lực lượng vũ trang Campuchia

Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND); Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Về phía lực lượng vũ trang Campuchia có Thống tướng Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Thống tướng Sao Sokha, Phó tổng Tư lệnh Quân đội hoàng gia, Tư lệnh hiến binh Vương quốc Campuchia.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an Quốc gia Vương quốc Campuchia cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, học viên Học viện ANND.

Các đại biểu tới dự buổi giao lưu. (Ảnh: Nguyễn Bình).

Được biết, trận thi đấu bóng chuyền nam giữa hai đội bóng chuyền nam của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia nằm trong chương trình hợp tác quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nhằm gắn kết, tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa lực lượng chức năng của Công an hai nước; vun đắp tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Quốc phòng Campuchia nói riêng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thống tướng Neth Savoeun trao hoa và cờ lưu niệm cho đại diện hai đội. (Ảnh Nguyễn Bình).

Cũng trong chương trình này, chiều 9/1, tại sân vận động Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa hai đội bóng đá của lực lượng CAND Việt Nam và lực lượng Hiến binh Vương quốc Campuchia

Trong dịp này, Bộ Công an cũng tổ chức lễ công bố tiếp quản Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, đổi tên Câu lạc bộ Phố Hiến thành Câu lạc bộ PVF CAND, công bố quyết định chuyển giao, đổi tên Câu lạc bộ Bóng đá CAND thành Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội...