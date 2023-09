Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2023: Kiểm soát chặt, loại ngay trâu hung dữ

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, từ 7h20 ngày 23/9 (tức 9/8 âm lịch), tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) sẽ diễn ra phần Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2023.

Năm nay có 16 trâu tham gia lễ hội.

2 trâu chọi tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 (Ảnh: An Nhiên).

Ước tính sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn có sức chứa lên tới 1,8 vạn chỗ ngồi.

Để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội, quận Đồ Sơn chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác giết mổ và bán thịt trâu chọi; tổ chức công tác mua và phát hành bảo hiểm thân thể đối với du khách, nhân dân dự hội.

Đồng thời, quận Đồ Sơn đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; kiểm soát lượng khách vào sân xem hội bảo đảm văn minh, an toàn.

Ban Tổ chức đã tiến hành 2 đợt kiểm tra trâu tham gia lễ hội nhằm đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của trâu chọi. Qua kiểm tra, 16 trâu cơ bản đảm bảo các điều kiện tham gia lễ hội. Ban tổ chức lễ hội quận Đồ Sơn yêu cầu Ban tổ chức lễ hội các phường phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các trâu tham gia lễ hội. Khi phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người phải kiên quyết loại khỏi danh sách trâu tham gia lễ hội.

Lễ hội năm nay có nhiều nét mới, trong đó, Ban Tổ chức nâng mức giải thưởng so với năm 2022. Cụ thể: giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, đồng giải ba mỗi giải 30 triệu đồng.

Bên lề các hoạt động chính của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn còn có ngày hội Khinh khí cầu Đồ Sơn 2023 diễn ra tại công viên Đầm Vuông ngày 16-17/9 và 21-24/9; ngày hội Bia và Ẩm thực truyền thống dự kiến sẽ diễn ra ngày 18-23/9 tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn;...