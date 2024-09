Lập phương án tối ưu tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn (Phó Cục trưởng) làm trưởng đoàn vừa tới kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ vụ sập cầu Phong Châu.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn trao đổi với lực lượng công an tìm kiếm, cứu nạn vụ sập cầu Phong Châu (Ảnh: Trần Hải).

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bước đầu trong xử lý sự cố sập cầu và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nhấn mạnh cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ là lực lượng tuyến đầu trong tham gia xử lý các sự cố, thiên tai, bão lũ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ông Hoàn yêu cầu khẩn trương chuẩn bị, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, các phương án, kế hoạch để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Hiện nước sông Hồng đã rút nhiều so với những ngày trước. Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực tiến hành rà soát, khảo sát để lên phương án tối ưu tìm kiếm cứu nạn tại khu vực xảy ra sự cố.

Ngày 14/9, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại cầu Phong Châu, lực lượng chức năng đang tổ chức trục vớt phần dầm cầu bị rơi xuống sông và tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hôm qua (13/9), Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ công bố tìm kiếm tung tích 7 người gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9 vừa qua, gồm: Chị Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ), chị Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ), anh Dương Công Chiến (43 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), ông Lương Xuân Thành (56 tuổi, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), bà Nguyễn Thị Hường (48 tuổi, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), bà Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ), ông Hà Quốc Chí (38 tuổi, TP Việt Trì).

Công an cũng tìm thông tin 6 xe máy, gồm: Xe biển số 19V1-4122, biển số 19H4-0861, biển số 19N1-310.61, biển số 19L1-107.49, biển số 19N1-274.86, biển số 19S1-086.82.

Ngoài ra, công an cũng đang tìm tung tích 3 ô tô: Ô tô đầu kéo biển số 19H-004.19; sơ mi rơ moóc biển số 19R-011.11; ô tô đầu kéo biển số 19H-042.12.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu được khánh thành đưa vào sử dụng năm 1995, gồm 8 nhịp. Trong đó có 4 nhịp giản đơn dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 3 nhịp dàn thép và 1 nhịp giản đơn dầm bằng bê tông cốt thép thường.

Dự kiến, cơ quan chức năng sẽ sớm triển khai xây dựng cầu Phong Châu mới trong thời gian sắp tới.