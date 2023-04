Lắp máy lạnh trong lớp học để giảm bụi từ dự án sân bay Long Thành

Chủ đầu tư dự án Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bụi công trường bằng biện pháp lắp máy lạnh trong trường học.

Theo đó, ngày 9/4, UBND huyện Long Thành yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường học bị bụi đỏ bay vào, gồm các trường bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các xã Bình Sơn, Long An, Bàu Cạn, Bình An...

Lớp học ở trường tiểu học Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) bị bụi bám khắp nơi dù luôn đóng cửa (Ảnh: Nam Anh).

Trao đổi với Dân trí, giáo viên hai trường tiểu học Bình Sơn và Suối Trầu (hiện hoạt động cùng cơ sở hạ tầng) phản ánh, bụi bay vào lớp học ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian dạy, học của thầy cô, học trò.

"Đang mùa nóng, không thể đóng kín cửa lớp học. Nhưng nếu mở hé ra thì lại mở đường cho bụi bay vào. Hôm nào gió to cuốn bụi bay xa thì có đóng cửa cũng không ngăn được", ông Nguyễn Văn Tuyên, giáo viên trường tiểu học Suối Trầu chỉ ra tình hình với phóng viên.

Trong khoảng 2 tháng xảy ra hiện tượng bụi nặng nề, nhiều em học sinh và giáo viên đã có triệu chứng bệnh hô hấp như ho, sổ mũi, khản giọng... Giáo viên đã khuyến khích phụ huynh chuẩn bị khẩu trang cho các con. Theo quan sát của phóng viên, đa số học sinh chấp nhận đeo khẩu trang trong giờ học lẫn ra chơi để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, lớp học để qua đêm đến sáng hôm sau bụi sẽ phủ kín bàn ghế. Để tránh mất thời gian học tập, nhiều phụ huynh phải đến sớm phụ giúp giáo viên và học sinh lau bàn ghế, dụng cụ học tập.

Trước thực trạng bụi phát tán dày đặc từ dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị chủ đầu tư ACV phải có biện pháp khắc phục.

Bụi đỏ phủ kín sân trường mầm non Bình Sơn, các em nhỏ hầu như không được cho ra ngoài chơi (Ảnh: Nam Anh).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, với đại công trường lớn như dự án sân bay Long Thành thì không thể đảm bảo xử lý bụi đạt 100%.

ACV quán triệt nhà thầu cố gắng thực hiện đảm bảo vấn đề môi trường để giảm thiểu bụi đỏ phát tán ra khu dân cư. Cụ thể, ACV tăng cường gần 60 xe bồn tưới nước, đào hơn 10 hồ chứa nước (dung tích 1.200m3/bể), điều động 2 xe chữa cháy từ miền Tây đến hỗ trợ tưới nước dạng phun mưa, trước khi có phương án lắp máy lạnh trong lớp học bảo vệ các em học sinh.

Ngoài số tiền 300 triệu đồng cho lắp máy lạnh cho trường học, ACV sẽ trích một phần phúc lợi để hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng nặng của bụi đỏ sau khi huyện Long Thành thống kê.