Lập kênh Youtube mua bán trót lọt 200 khẩu súng

Dân trí Thông qua kênh Youtube "Gia Huy Condor Hà Nội", từ tháng 10/2019 đến nay, Trần Đắc Lộc đã mua bán khoảng 200 khẩu súng các loại và vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1965) hộ khẩu thường trú khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Qua đó đã phát hiện Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép một khẩu súng bắn đạn ghém cùng 5 viên đạn hoa cải.

Tuấn khai khẩu súng trên vừa nhận tại nhà riêng của Trần Đắc Lộc (sinh năm 1991) ở phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ để mang ra bến xe thị xã Phú Thọ gửi về thị xã Sơn Tây, Hà Nội tiêu thụ.

Đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo quá trình đấu tranh chuyên án, bắt giữ các đối tượng có liên quan (Ảnh: Nguyễn Chung).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, cơ quan công an thu giữ 5 khẩu súng, trong đó có 3 khẩu súng bắn đạn ghém, 2 khẩu súng nhãn hiệu CZ455 cùng hàng trăm viên đạn các loại và phụ kiện như kính ngắm, nòng, các đồ vật dùng để gia công, sửa chữa, lắp ghép các loại súng.

Tại cơ quan công an, Trần Đắc Lộc cho biết đã tạo lập kênh Youtube, lấy tên "Gia Huy Condor Hà Nội" từ tháng 10/2019 để quảng cáo, giới thiệu về tính năng, kỹ thuật các loại súng và các loại phụ kiện của súng thể thao, súng săn, súng bắn đạn hoa cải kèm theo phương thức giao dịch, mua bán. Từ kênh Youtube này, Lộc đã mua bán khoảng 200 khẩu súng các loại.

Đối tượng Trần Đắc Lộc tại cơ quan công an (Ảnh: Anh Phương).

Ngoài ra, Lộc còn mua bán, cầm cố một số loại súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn ghém cho Hà Huy Việt (sinh năm 1991), Trần Mạnh Tuấn (sinh năm 1992) đều ở thành phố Việt Trì; Lương Hùng Thắng (sinh năm 1974) ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ; Phan Kim Hùng (sinh năm 1993) ở xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê; Vũ Quang Nam (sinh năm 1984) ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng trên, bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ thêm 15 khẩu súng các loại, hàng chục viên đạn cùng nhiều phụ kiện, công cụ để gia công, sửa chữa, lắp ráp các loại súng.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng: Nguyễn Đình Tuấn, Trần Đắc Lộc và Lương Hùng Thắng; đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các loại súng đang được cơ quan công tạm giữ (Ảnh: Nguyễn Chung).

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những ai liên quan đến ổ nhóm trên khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh này để trình diện và giao nộp các loại súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao nếu có. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không mua bán, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại súng săn, súng tự chế, vũ khí quân dụng.

"Đây là các đối tượng trong chuyên án do Công an tỉnh Phú Thọ xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá, vô hiệu hóa ổ nhóm hoạt động có dấu hiệu của hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ"- thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho hay.

