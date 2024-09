Lào Cai sẽ xây khu tái định cư cho thôn Nậm Tông

Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, qua khảo sát thực địa, chính quyền đã chọn được một khu đất rộng khoảng 6ha phía sau nhà văn hóa thôn Nậm Tông để làm khu tái định cư mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong trận sạt lở khiến 18 người chết và mất tích vừa qua.

Theo vị lãnh đạo, khu vực này cách vị trí sạt lở cũ khoảng 3km.

"Dự kiến, chúng tôi sẽ xây dựng nhà ở kiểu bê tông lắp ghép cho bà con. Về số nhà ở tại khu tái định cư đang được tính toán, thống kê, sau đó mới lên danh sách cụ thể", lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà nói.

Báo cáo vấn đề này tại cuộc họp sáng 16/9 với Chủ tịch tỉnh Lào Cai, lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà cho biết, về khu tái định cư mới cho người dân, huyện đã phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên ngành, theo đó "chốt" chỉ có một vị trí có thể thực hiện là khu vực nhà văn hóa của thôn Nậm Tông.

Ngoài ra còn có 30 hộ dân xung quanh thôn Nậm Tông đang ở nơi có nguy cơ sạt lở, cũng cần được di tản.

Lào Cai tiếp nhận gần 70 tỷ đồng tiền cứu trợ bão lũ

Chiều 16/9, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến ngày 15/9, đã có trên 4.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ và ủng hộ tỉnh Lào Cai với tổng kinh phí 69,7 tỷ đồng (trong đó Quỹ cứu trợ Trung ương 30 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm 39,7 tỷ đồng).

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai đã chi hỗ trợ cho 50 người chết và 16 người bị thương, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 385 triệu đồng.

Tới đây, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai sẽ khẩn trương phân bổ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đợt 1 tới các địa phương.

"Tổng kinh phí phân bổ đợt 1 là 48 tỷ đồng, cụ thể, các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, mỗi địa phương 7 tỷ đồng. Các địa phương gồm thị xã Sa Pa, Mường Khương, Văn Bàn, mỗi đơn vị 5 tỷ đồng. Huyện Bảo Thắng 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai sẽ phân bổ thêm 2 tỷ đồng cho huyện Bảo Yên, từ nguồn kinh phí do Báo Dân trí và Bạn đọc ủng hộ (đơn vị tài trợ đề nghị ủng hộ trực tiếp hỗ trợ Nhân dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh để làm nhà", UBND tỉnh Lào Cai thông tin.

Mọi sự ủng hộ Chương trình Nhân ái: "Chung tay xây dựng lại Làng Nủ" xin gửi về mã số 240502

1. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: Chung tay xây dựng Làng Nủ MS 240502)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Tính đến chiều 12/9, số tiền bạn đọc ủng hộ về báo Dân trí thông qua mã số 240502 là 1.324.423.621 đồng. Trước tình thế cấp bách cần tái thiết lại sớm sau lũ, sáng 13/9, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định ứng từ Quỹ Nhân ái cho đủ số tiền 2 tỷ đồng gửi tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai xây lại Làng Nủ.