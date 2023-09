Lào Cai: Ngăn chặn các đối tượng dùng kích điện bắt giun đất

Người dân dùng kích điện bắt giun đất để bán (Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cung cấp).

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trước thực trạng có nhiều cá nhân sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất tại một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, ngày 7/9 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 4513/UBND-NLN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng kích điện, sơ chế và thu mua giun đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã (đặc biệt là lực lượng công an, dân quân xã) tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi đánh bắt giun đất trái phép trên địa bàn; đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở thu gom, sấy khô, mua bán giun đất không có đầy đủ hồ sơ pháp lý, xử lý nghiêm theo quy định.

Nhận diện các hành vi vi phạm của các cơ sở và áp dụng quy định pháp luật hiện hành về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, quy định về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, quy định về môi trường để xử lý các trường hợp này.

Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng có hành vi sơ chế, sấy khô giun đất gây phát sinh chất thải, nước thải từ hoạt động chế biến của các cơ sở chế biến giun đất (chưa được cấp phép, chưa có hồ sơ pháp lý về môi trường, chưa đầu tư các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường).

Đồn Biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) vừa phối hợp với UBND xã Sán Chải tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống, ngăn chặn hoạt động dùng kích điện bắt giun đất tại thôn Lù Dìn Sán (Ảnh: UBND huyện Si Ma Cai).

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, kinh doanh, buôn bán các loại máy kích điện bắt giun đất, máy mổ giun không có nguồn gốc xuất xứ và các cơ sở thu gom, sơ chế, sấy khô, mua bán giun đất tự nhiên; nhận diện làm rõ các hành vi vi phạm để có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mua bán giun đất tự nhiên trái phép với mục đích thương mại trên địa bàn.

Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi kích điện, sơ chế, buôn bán giun đất; các tổ chức, cá nhân kinh doanh buôn bán kích điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; gây hủy hoại đến đất sản xuất nông nghiệp và môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường ở địa phương.

Xử lý hành chính với các hành vi xâm nhập trái phép vào khu vực đất sản xuất người dân thực hiện kích giun khi chưa được sự cho phép của chủ vườn. Đảm bảo an ninh trật tự địa phương, giám sát chặt chẽ các đối tượng từ nơi khác tới để thực hiện hành vi buôn bán máy kích điện, thu mua giun đất.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, nhất là những nơi có đường mòn, sông suối, địa bàn thuận lợi dễ bị các đối tượng lợi dụng để tập kết, vận chuyển trái phép giun đất sang Trung Quốc bán trái phép.

Theo quy định pháp luật các hoạt động chế biến giun đất áp dụng chế tài xử lý quy định tại: Khoản 1, 2, 5 Điều 6 và Khoản 1, Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 9, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm các quy định về thực hiện đăng ký môi trường.

Trong trường hợp các cơ sở thuộc đối tượng phải lập giấy phép môi trường do UBND cấp huyện cấp, mức xử phạt theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.