Lãnh đạo TPHCM nói về bài học vụ ông Lê Duy Minh bị bắt vì nhận hối lộ

Buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND TPHCM tại quận 11 diễn ra chiều 23/12, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhắc đến bài học về quy trình công tác cán bộ đối với vụ việc ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, vừa bị bắt vì nhận hối lộ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri của quận 11 quan tâm nhiều đến công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, các vấn đề liên quan đến hạ tầng, đô thị, dân sinh. Trong đó, một cử tri đề cập tới vụ việc Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vừa bị bắt vì nhận hối lộ và cho rằng, địa phương cần có quy chế kiểm tra giám sát để không xảy ra sai phạm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản để xảy ra tham nhũng.

Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Nguyễn Hồ Hải cho biết, TPHCM đã bổ sung các quy trình bổ nhiệm cán bộ như lấy ý kiến cơ quan công an, các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, các cơ quan chưa phát hiện ra vụ việc tại thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính.

"Đây là một vấn đề rất đáng tiếc, cũng là một bài học để TPHCM thực hiện quy trình công tác cán bộ trong thời gian tới", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề lớn và thành phố sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tối 19/12, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) về tội Nhận hối lộ.

Đây là động thái mới của Bộ Công an trong quá trình điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận, Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.