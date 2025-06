Lãnh đạo Thành ủy TPHCM mới gồm Bí thư Nguyễn Văn Nên và 4 phó bí thư

Sáng 30/6, tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhân sự Bí thư, Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố các quyết định tại TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo quyết định, Đảng bộ TPHCM trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM mới có 107 ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có 27 ủy viên.

Thường trực Thành ủy TPHCM mới gồm Bí thư Thành ủy là ông Nguyễn Văn Nên. Các Phó bí thư Thành ủy TPHCM mới gồm ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Cử nhân Luật.

Ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (Ảnh: Hữu Khoa).

Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1999, ông Nguyễn Văn Nên công tác tại địa bàn huyện Gò Dầu, từng kinh qua các chức vụ Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu; Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu; Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu; Trưởng Công an huyện Gò Dầu; Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.

Từ năm 1999 đến năm 2011, ông công tác tại tỉnh Tây Ninh, kinh qua các chức vụ Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh Tây Ninh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2013, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Từ tháng 3/2013 đến tháng 11/2013, ông là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2016, ông là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 2/2016 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10/2020 đến nay, ông là Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, có trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM từ ngày 7/1 đến nay.

Từ tháng 6/1999 đến tháng 1/2007, ông là giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật - Khoa học ứng dụng tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Giai đoạn này, ông Nghị học thạc sĩ tại Trường Đại học George Washington (Mỹ).

Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008, ông là Trưởng Ban Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2011, ông Nghị là Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Ông đồng thời làm Phó bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Giai đoạn từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2014, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2015, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Thanh Nghị được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến tháng 1/2025.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968, quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được có quá trình công tác gắn với địa bàn tỉnh Long An. Từ tháng 3/1993 đến tháng 7/2006, ông công tác tại Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An).

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007, ông là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

Từ tháng 2/2007 đến tháng 7/2009, ông làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2010, ông Được làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2013, ông làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2015, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ngày 14/10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An từ thời điểm đó tới tháng 2/2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 30/1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Được nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 19/2. Đến ngày 20/2, ông được các đại biểu HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ Kỹ sư điện, Cử nhân chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

Từ năm 2008 đến năm 2012, ông Võ Văn Minh là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh (Ảnh: T.P.).

Từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2014, ông là Tỉnh ủy viên Bình Dương, Chủ tịch UBND TP Dĩ An; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2015, ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2021, ông Võ Văn Minh giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ Cử nhân Lý luận Chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Ông Nguyễn Phước Lộc được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vào ngày 6/1/2022. Đến ngày 26/9/2023, ông nhận quyết định làm Phó bí thư Thành ủy thành phố.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (Ảnh: H.Q.).

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ngày 3/7/2024, ông Nguyễn Phước Lộc, được các đại biểu hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII diễn ra ngày 2/10/2024, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ảnh: Hữu Khoa