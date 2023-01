Lãnh đạo Hội Nông dân Đồng Tháp, Thanh Hóa bị kỷ luật, cách chức

Ngày 6/1, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (Khóa VII), nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Hội nghị, bên cạnh nhiều nội dung quan trọng, có nội dung xem xét thi hành kỷ luật cán bộ của Hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi bỏ phiếu, Ban Tổ chức đã công bố kết quả thi hành kỷ luật cán bộ, cụ thể: Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nguyện - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hồ Ngọc Lợi; Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Cầm Bá Xuân.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 khóa VII. (Ảnh: Đức Quảng).

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có Tờ trình gửi Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nguyện - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; ông Hồ Ngọc Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Tháp; ông Cầm Bá Xuân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung Tờ trình, với vai trò là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Tháp, từ năm 2018 đến quý I/2021, ông Nguyễn Văn Nguyện đã vi phạm một số điều trong quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyện còn vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; một số quy định của pháp luật và Trung Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính; trong đó có khuyết điểm, vi phạm là cùng với Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Tháp duy trì thực hiện nguồn quỹ trái quy định pháp luật, chủ trương cho lập chứng từ quyết toán không đúng thực tế một số nguồn kinh phí để lấy tiền đưa vào quỹ trái quy định pháp luật.

"Ông Nguyễn Văn Nguyện chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm tài chính tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Ông Nguyện đã vi phạm điều 1, điều 11 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm", Tờ trình nêu.

Cũng theo nội dung tờ trình, qua làm việc và kiểm điểm tại các tổ chức đảng, ông Nguyện đã nhận thức được và nhìn nhận vi phạm do mình gây ra. Trong quá trình kiểm tra chưa phát hiện ông Nguyện có tư túi cá nhân, thành khẩn nhìn nhận khuyết điểm vi phạm và chủ động cùng các cá nhân có liên quan khắc phục nộp đủ số tiền vi phạm vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính Đồng Tháp.

Cũng theo Tờ trình cho biết, với vai trò là Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành các nguồn kinh phí của Hội Nông dân tỉnh, từ năm 2018 đến cuối quý I/2021, ông Hồ Ngọc Lợi đã vi phạm một số điều trong Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh;

Ông Lợi cũng vi phạm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, một số quy định pháp luật và quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tải chính; trong đó có khuyết điểm, vi phạm là cùng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh duy trì thực hiện nguồn quỹ trái quy định pháp luật, chủ trương cho lập chứng từ quyết toán không đúng thực tế một số nguồn kinh phí để lấy tiền đưa vào quỹ trái quy định pháp luật.

Ông Lợi chịu trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm về tài chính Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

"Ông Hồ Ngọc Lợi đã vi phạm điều 1, điều 10 Quy định số 37 - QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; điều 5, điều 26; điều 32, điều 41 Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm", Tờ trình nêu.

Cũng theo Tờ trình, tính chất, mức độ vi phạm của ông Hồ Ngọc Lợi là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và uy tín cá nhân. Tuy nhiên, qua làm việc và kiểm điểm tại các tổ chức Đảng, ông Hồ Ngọc Lợi đã nhận thấy được vi phạm do mình gây ra. Trong quá trình kiểm tra chưa phát hiện ông Lợi có tư túi cá nhân, thành khẩn, mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm và chủ động cùng các cá nhân có liên quan khắc phục nộp đủ số tiền vi phạm vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính Đồng Tháp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Đức Thịnh).

Về các sai phạm của ông Cầm Bá Xuân, Tờ trình nêu rõ, ông Xuân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Xuân đã có hành vi chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, ký quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã Ngọc Phụng; ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất 100.000 đồng/m2 (thấp hơn giá quy định), để tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản, trái quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 4/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Cầm Bá Xuân, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

"Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của ông Cầm Bá Xuân, áp dụng khoản 9, điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, ngày 8/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định về thi hành kỷ luật ông Cầm Bá Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng", Tờ trình nêu rõ.

Căn cứ nội dung vi phạm và quy trình xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội xem xét, quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nguyện; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hồ Ngọc Lợi; Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Cầm Bá Xuân.