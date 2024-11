Lần thứ 3 lùi thời hạn tháo dỡ biệt thự của đại gia Bình Thuận

Ngày 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức họp giao ban báo chí tỉnh tháng 11. Tại buổi họp, đại diện UBND huyện Tánh Linh đã có thông tin liên quan quá trình tháo dỡ biệt thự xây trái phép của ông Cao Thanh Sang tại xã Gia An, huyện Tánh Linh.

Theo đại diện UBND huyện Tánh Linh, đơn vị đã gia hạn cho ông Cao Thanh Sang phải thực hiện xong việc tháo dỡ công trình vi phạm đến hết ngày 20/10. Tuy nhiên, đến nay, ông Sang chỉ tháo dỡ phần lan can phía trên cùng của căn biệt thự, hầu hết kết cấu còn lại vẫn giữ nguyên.

Biệt thự của ông Cao Thanh Sang được chụp trong tháng 9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Cao Thanh Sang giải trình lý do tháo dỡ chậm. Theo đó, ông Sang trình bày việc tháo dỡ công trình do rơi vào mùa mưa, bão và ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Ngoài ra công trình có chiều cao lớn cần nhiều thời gian thực hiện, gia đình ông đang tìm đơn vị thi công chuyên về tháo dỡ công trình nên tiến độ chậm so với yêu cầu, cần thêm thời gian để hoàn thành.

Cuối tháng 10, UBND huyện Tánh Linh có công văn gửi ông Cao Thanh Sang yêu cầu hoàn thành việc tự tháo dỡ biệt thự trước ngày 10/5/2025. Sau thời gian này nếu ông Sang không hoàn thành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ huyện Tánh Linh sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình theo quy định.

Ông đã có đơn kiến nghị UBND huyện Tánh Linh xem xét cho gia đình giữ lại căn nhà để cải tạo làm văn phòng kết hợp với khu trưng bày gốm, phù hợp với công năng, loại đất đang sử dụng. Tuy nhiên, phía huyện chưa trả lời kiến nghị này.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Phòng kinh tế, UBND huyện Tánh Linh, cho biết đơn xin chuyển đổi công năng căn biệt thự của ông Sang đã được chuyển đến Sở Kế hoạch - Đầu tư để rà soát trả lời.

Trước đó, UBND huyện Tánh Linh đã thống nhất phương án buộc tháo dỡ căn biệt thự xây dựng trái phép trên khu đất làng nghề truyền thống làm gạch ngói ở xã Gia An đến ngày 30/8. Sau đó, việc tháo dỡ biệt thự này được huyện Tánh Linh dời lại đến ngày 20/10 với lý do để ông Cao Thanh Sang có thời gian chuẩn bị phương án, thiết bị, máy móc.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Tánh Linh tổ chức thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình vi phạm của ông Cao Thanh Sang theo quy định. Đồng thời, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm nêu trên. Kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng phải báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận trước ngày 30/10.

Căn nhà của ông Cao Thanh Sang được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2, khởi công từ năm 2022 nhưng không có giấy phép xây dựng. Ông Cao Thanh Sang là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Bình Thuận.