Lần đầu tiên Bình Định cán mốc trên 7.700 tỷ đồng thu nội địa

Ngày 6/12, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thông báo rằng tình hình kinh tế của tỉnh trong năm qua đã có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Bình Định là tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tiếp tục tăng.

Cụ thể, GRDP ước đạt 7,78%, nằm trong khoảng chỉ tiêu 7,5-8%, xếp thứ 26/63 địa phương trong cả nước, thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, và thứ 2/5 địa phương tiểu vùng Trung Trung bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Ảnh: Thùy Trang).

Trong 21 chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Trong 11 chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, có 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch, chỉ tiêu không đạt là thu hút dự án mới với chỉ 80 dự án so với mục tiêu 100 dự án.

Tổng thu ngân sách nhà nước đã đạt 15.615 tỷ đồng, đạt gần 108% dự toán năm và tăng 23,2% so với cùng kỳ. Bình Định cũng nằm trong top 10 tỉnh, thành giải ngân dẫn đầu cả nước với tỷ lệ giải ngân đạt hơn 88% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngành du lịch của tỉnh cũng lập kỷ lục với hơn 9,2 triệu lượt khách, vượt 67% kế hoạch năm; doanh thu du lịch ước đạt 25.500 tỷ đồng, vượt 37,8% kế hoạch năm.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Khu cảng biển ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân).

Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương đã rất quyết tâm đảm bảo tổng thu ngân sách, lần đầu tiên tỉnh cán đích trên 7.700 tỷ đồng thu nội địa, nhờ vậy giải được bài toán đầu tư, chi thường xuyên và đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch tỉnh Bình Định nhấn mạnh mục tiêu GRDP năm 2025 phải đạt trên 8,5%. Ông Tuấn kêu gọi các sở, ngành, địa phương chuẩn bị cho sự đột phá trong giai đoạn tới.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương, dù đây là công việc khó khăn nhưng tỉnh quyết liệt thực hiện.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn lưu ý cần tập trung chuyển đổi số sâu rộng, phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn, và tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xóa nhà tạm. Ông cũng nhấn mạnh việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và sử dụng ngân sách hiệu quả.

Ông Tuấn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các cấp quán triệt tinh thần làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá và "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.