Làm gì khi trời nồm ẩm, nền nhà "đổ mồ hôi"?

Người dân miền Bắc đang trải qua đợt nồm ẩm đầu tiên trong mùa xuân năm nay. Tình trạng này xuất hiện khi độ ẩm vượt quá 90%, đồng thời không khí lạnh suy yếu nhanh khiến nhiệt độ trong nhà thấp hơn ngoài trời. Lúc này, hơi nước bị ngưng tụ, đọng lại trên các bề mặt như tường, nền, trần nhà.

Trước tình trạng nồm ẩm kéo dài, người dân hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn.

Dù đang trong thời điểm dọn dẹp nhà cửa đón Tết Nguyên đán, người dân cũng hạn chế dùng giẻ ướt để lau sàn nhà khi thời tiết nồm. Quần áo giặt xong nên được sấy khô bằng máy, tránh mùi ẩm mốc.

Cùng với đó, thay vì bật quạt để hong khô nền nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng hoặc bật chế độ dry (khô) ở điều hòa. Việc bật quạt có thể khiến hơi ẩm trong nhà ngưng tụ nhiều hơn.

Hiện tượng nồm cũng dễ khiến vi khuẩn, nấm mốc xuất hiện. Người dân nên lau dọn các thiết bị, vật dụng trong nhà bằng khăn khô thường xuyên, đặc biệt với những đồ dùng bằng gỗ. Các thực phẩm tích trữ cần bảo quản cẩn thận, tránh ẩm mốc.

Nồm ẩm khiến sinh hoạt của người dân trở nên bất tiện, nền nhà và cửa kính "đổ mồ hôi", quần áo phơi nhiều ngày không thể khô (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 5/2, một đợt không khí lạnh yếu tác động đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao nên nồm ẩm tiếp diễn.

Đến khoảng ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), không khí lạnh tăng cường giúp tình trạng nồm ẩm chấm dứt. Miền Bắc chuyển rét nhanh với mức thấp nhất ở đồng bằng 13-16 độ C, vùng núi và trung du 10-13 độ C. Riêng khu vực núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Trong 5 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (8-12/2; tức từ ngày 29 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ rét buốt về đêm và sáng sớm. Mưa nhỏ chỉ xuất hiện rải rác, trạng thái chủ đạo có thể là rét khô.