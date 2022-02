Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Sinh thời, Bác Hồ đã 4 lần về thăm Thanh Hóa. Cách đây 75 năm, giữa lúc việc nước ngổn ngang, ngày 20/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt núi, băng rừng từ chiến khu Việt Bắc về thăm Thanh Hóa. Gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, thân sĩ, trí thức, phú hào và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Người giao nhiệm vụ: "Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu".

Và trong lần thứ hai về thăm Thanh Hóa vào ngày 13/6/1957, Bác đã hết lời khen ngợi: "Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó".

Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại dành thời gian về thăm tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3. Trong chuyến thăm này, Bác tới dự Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI tại Sầm Sơn. Bác cũng thăm thú cảnh đẹp của Sầm Sơn, tắm biển và kéo lưới cùng bà con ngư dân. Đến Sầm Sơn, Bác nói chuyện với ngư dân xóm Vinh Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn), quan tâm tìm hiểu tình hình đời sống kinh tế của đồng bào và tới thăm một gia đình ngư dân sống cạnh bãi biển.

Trong thời điểm cả nước dồn sức cho cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, ngày 11/12/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại dành cho Thanh Hóa chuyến thăm ấm áp ân tình lần thứ 4. Nói chuyện với cán bộ và đồng bào trong tỉnh, Bác biểu dương những tiến bộ của Thanh Hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ và nêu những khuyết điểm của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao, phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định.

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào báo công với Bác về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã giành được trên tất cả các lĩnh vực. Song cũng nghiêm túc nhận thấy rằng, vẫn còn đó những việc cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng, lòng mong mỏi của Người.

Sau 10 năm (2011-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII, Thanh Hóa đã phát huy cao độ nội lực, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 10,3%/năm. Quy mô GRDP Thanh Hóa đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số huyện, xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất; đến nay, đã có 11 đơn vị cấp huyện, 341 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,7 tiêu chí nông thôn mới/xã...

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa đạt 8,85%, trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…