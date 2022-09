Kỷ luật Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Hội An

Ngày 13/9, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam - cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chi ủy đối với ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Văn Điểu (áo thun xanh đậm) được dẫn ra xe về trại tạm giam để điều tra vào tháng 12/2021 (Ảnh: CTV).

Theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng trong xây dựng quy chế làm việc của Chi ủy.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An, ông Phạm Văn Điểu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; không tổ chức sinh hoạt chi ủy định kỳ hàng tháng trong nhiều năm liền, dẫn đến đánh mất vai trò lãnh đạo của tập thể chi ủy trong thời gian dài.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông Phạm Văn Điểu đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý dẫn đến vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu công trình kè sinh thái Cẩm Kim (giai đoạn 2), bị Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với chính bản thân ông Điểu và một nhân viên cấp dưới.

Như Dân trí đã thông tin, tháng 11/2021, ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An - đã bị Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thực hiện tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam có liên quan đến gói thầu dự án xây dựng bờ kè sinh thái Cẩm Kim giai đoạn 2 và các dự án khác đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trước đó, ông Điểu bị tạm giữ để điều tra với các sai phạm như đã nêu, sau đó ông được cho tại ngoại.