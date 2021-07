Kịp thời cứu hộ 5 thuyền viên trên tàu cá bị cháy trong đêm

Dân trí Tàu cá của ngư dân Nghệ An hoạt động trên vùng biển Quảng Trị bất ngờ bị hỏa hoạn. Trong đêm, lực lượng biên phòng và ngư dân kịp thời cứu hộ 5 thuyền viên vào bờ an toàn.

Ngày 15/7, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, toàn bộ 5 ngư dân trên tàu cá bị cháy ở khu vực biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá bị chìm trên biển.

Trước đó, lúc 1h20 cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng phát hiện một tàu cá bất ngờ bị cháy trên biển cách cửa biển Cửa Tùng khoảng 1 km.

Tàu cá bị cháy mang số hiệu NA 95768TS, do anh Lê Bá Nam (45 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng. Trên tàu còn có 4 thuyền viên khác đều trú tại Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An.

Các ngư dân trên tàu gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã huy động tàu ngư dân ra cứu vớt người đưa vào bờ an toàn. Con tàu bị cháy đã chìm xuống biển, ước tính thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa Tùng tiến hành bảo vệ hiện trường, báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đăng Đức