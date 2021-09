Kinh hãi ô tô tông liên hoàn nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Dân trí Chiếc ô tô biển số 15A-758.54 khi đang di chuyển trên đường Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân, thì bất ngờ lao thẳng vào đoàn người đang dừng đèn đỏ trên đường, hất nhiều người bay xuống đường.

Chiếc ô tô do tài xế K. điều khiển đâm liên hoàn vào đoàn người đang dừng đèn đỏ (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 24/9, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 4 chỗ với nhiều xe máy tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 17h ngày 23/9, anh Nguyễn Ngọc K. (SN 1978, ở quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Vinfast biển số 15A-758.54 đi trên đường Hoàng Đạo Thúy (hướng từ Lê Văn Lương về Trần Duy Hưng).

Khi đến khu vực ngã tư giao Hoàng Ngân, xe ô tô do tài xế K. điều khiển đâm trúng 2 xe máy biển số 35F7-3459 (do anh Nguyễn Mạnh T., SN 1989, ở Bắc Giang cầm lái) và xe máy biển số 29L1-052.85 (do anh Nguyễn Văn T., SN 1979, ở Nam Định điều khiển), đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều. Ngoài ra nhiều người trong đoàn xe máy dừng chờ đèn đỏ cũng bị đổ xe, chao đảo...

Sau va chạm, anh K. điều khiển xe ô tô tiếp tục di chuyển khoảng 150 m vượt qua ngã tư đang có đèn đỏ thì dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh T. bị gãy một xương sườn, rách da đầu và lưng, phải nhập viện điều trị. Tại hiện trường có 3 chiếc xe bị hư hỏng.

Theo cơ quan công an, thời điểm gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô Vinfast có nồng độ cồn trong hơi thở.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Văn Yên