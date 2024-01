Kiên quyết từ chối "gửi gắm" khi xử lý vi phạm giao thông

Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia) yêu cầu phải triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sáng 9/1.

Trong đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải ứng xử nghiêm khắc hơn với các vi phạm, thúc đẩy giải pháp phạt nguội vốn đang có hiệu quả tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Minh).

Nhấn mạnh trách nhiệm làm gương của người đứng đầu trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang quán triệt các lực lượng chức năng phải phối hợp tốt hơn, kiên quyết từ chối bất kỳ sự "gửi gắm" nào trong xử lý vi phạm. "Nếu giữ được sự nghiêm túc, chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn", theo lời Phó Thủ tướng.

Bên cạnh đó, ông Trần Lưu Quang yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác an toàn giao thông để tăng tính minh bạch, giảm tải áp lực cho các lực lượng chức năng, đồng thời giúp các lực lượng chức năng phản ứng kịp thời hơn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá trung thực thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở địa phương để có giải pháp căn cơ, tránh hình thức, bệnh thành tích.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông năm 2023 tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm 1.285 vụ (-5.5%), giảm 1.922 người chết (-14.18%).

Có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 11 địa phương giảm trên 20% số người chết. Trong khi đó, 28 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 12 tỉnh tăng trên 30%.

CSGT lập biên bản, xử lý người vi phạm.

Đặc biệt, tại 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM, tai nạn giao thông đều giảm sâu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm vừa qua, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình, tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Số người bị thương do tai nạn giao thông còn tăng. Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó tình trạng tụ tập, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố.