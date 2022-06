Kiến nghị sớm hướng dẫn phạt tù tài xế say rượu

Ngày 4/6, ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết đơn vị này vừa có kiến nghị cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn xử lý hình sự lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nội dung này được đề xuất trong báo cáo chuyên sâu về "Quản lý nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam" - sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, có tới 70% số vụ va chạm giao thông đường bộ liên quan tới yếu tố con người và 40% số vụ va chạm giao thông đường bộ do hành vi có nguy cơ cao dẫn tới mất an toàn giao thông hoặc hậu quả lớn như vi phạm về tốc độ, sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia, sử dụng điện thoại...

Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô nhãn hiệu Audi tông xe máy làm 3 người chết, xảy ra tại Bắc Giang đêm 2/6.

Trong một nghiên cứu của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và y tế tại Việt Nam (2013) về các trường hợp nhập viện do va chạm giao thông tại ba bệnh viện lớn tuyến Trung ương cho thấy, tỷ lệ vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan tới vi phạm nồng độ cồn tại Việt Nam vào khoảng 36%.

Theo thống kê chính thức của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ các vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan tới vi phạm nồng độ cồn tại Việt Nam là gần 5%.

Kết quả khảo sát xã hội học cho thấy, kiến thức, thái độ và nhận thức của một bộ phận người dân trong xã hội về vấn đề này chưa thực sự đầy đủ.

Năm 2015, trong một nghiên cứu độc lập về an toàn giao thông tại TPHCM với kết quả khảo sát trực tiếp tại một số nhà hàng, quán bia đã cho thấy có tới 90% số hành khách (người trưởng thành) đã uống rượu nhưng khi ra về vẫn trực tiếp lái xe.

Trong quản lý hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe, Việt Nam nên tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó đa dạng hóa hình thức xử phạt như: Trừ điểm bằng lái, phạt lũy tiến, buộc học và thi lại bằng lái xe, lao động công ích, tịch thu bằng, buộc lắp thiết bị kiểm soát nồng độ cồn trên xe, tạm giữ xe và nếu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể phạt tù...

Với những hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng kể cả khi chưa gây hậu quả cũng cần được xem xét truy tố xử lý hình sự, vì bản chất hành vi này đe dọa nghiêm trọng tới an toàn tính mạng của người khác.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cho khoản 4, Điều 260 Bộ luật Hình sự, khuyến cáo áp dụng với mức nồng độ cồn trong máu cao hơn 240 mg/100 ml máu. Cụ thể xem xét truy tố trách nhiệm hình sự với những hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng kể cả khi chủ thể chưa gây hậu quả. Cùng với đó, mức phạt hành chính nên được điều chỉnh tăng theo mức độ vi phạm.

Hiện nay mức phạt với mức độ vi phạm trên 80 miligam/100 mililít máu đều giống nhau, trong khi tính chất nguy hiểm là khác nhau. Cần có mức phạt tương ứng với mức độ vi phạm cho hành vi trên 80 miligam/100 mililít máu; từ 80-160 miligram/mililít và từ 160-240 miligram/mililít theo nguyên lý mức sau cao hơn mức trước.

Ngoài ra, quy định tại điểm trên bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.