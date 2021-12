Không khí lạnh gây mưa giông ở miền Bắc

Dân trí Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, ngày hôm nay (26/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 25/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có mưa rào và giông (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự báo, từ ngày 26/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ nay đến ngày 27/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến ngày 27/12. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay, có lúc có mưa, mưa rào; từ ngày 26-28/12 có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ C.

Nguyễn Dương