Không được nhường đường, lái xe tải cầm túyp sắt "hù" tài xế ô tô ở TPHCM

Ngày 17/7, thông tin từ Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, Đội CSGT An Lạc vừa làm việc với tài xế xe tải cầm túyp sắt giải quyết mâu thuẫn trên đường Võ Văn Kiệt. Công an xác định anh T.H.N. (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là tài xế xe tải nói trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe tải đỗ xe giữa đường, sau đó cầm túyp sắt xuống nói chuyện với nam tài xế ô tô 7 chỗ.

CSGT An Lạc làm việc với tài xế và chủ xe tải (Ảnh: PC08).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 12/7, tại giao lộ Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm, thuộc địa bàn đảm trách của Đội CSGT An Lạc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được tài xế và chủ phương tiện. Cảnh sát đã mời hai người này lên làm việc ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, anh N. cho biết, anh ra tín hiệu xin nhường đường nhưng tài xế ô tô 7 chỗ không nhường nên bức xúc. Khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ nói trên, anh này xuống xe, cầm theo một túyp sắt xuống nói chuyện với nam tài xế. Thời điểm trên, hai bên chỉ lời qua tiếng lại, không xảy ra xô xát. Cả hai tấp xe vào lề và tự hòa giải ngay sau đó.

Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.H.N. về hành vi Đỗ xe trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau. Đồng thời, bàn giao vụ việc cho Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.