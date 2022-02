Không được có tư tưởng "xả hơi" sau cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2/2022 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tháng 2/2022, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp. Trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình an ninh nội địa và tội phạm, vi phạm pháp luật còn phát sinh nhiều vấn đề, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong bối cảnh đó, lực lượng công an đã nắm chắc, dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách, giải pháp ứng phó phù hợp bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và kiểm soát tốt dịch Covid-19…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Anh).

Báo cáo của Bộ Công an cho biết, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá hơn 2.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 6.300 đối tượng; triệt phá 94 băng, nhóm tội phạm; phát hiện hơn 1.700 vụ, hơn 2.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 86 kg heroin, 46kg và 102.000 viên ma túy tổng hợp…

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 15/12/2021 - 14/2/2022), công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Nổi bật, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; quyết liệt ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Tấn công, trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả rất nổi bật và tốt hơn so với mọi năm, phạm pháp hình sự giảm so với các năm; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm, hầu hết đều được điều tra làm rõ. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,4%...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong tháng 2/2022 và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 3/2022, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Tập trung triển khai các Đề án, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra... Công an các đơn vị, địa phương rà soát tình hình an ninh trật tự theo địa bàn, lĩnh vực quản lý… Đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh mạng, nhất là hệ thống mạng quốc gia; tập trung ngăn chặn các loại hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền kích động gây rối an ninh trật tự.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Anh).

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị cần tổng kết kinh nghiệm rút ra từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022 và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, không được có tư tưởng "xả hơi" sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19; Phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Đấu tranh, tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm…

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, cần tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.