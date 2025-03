Không có hàng hóa trong kho dự trữ quốc gia đang bị ngập sâu ở Hải Phòng

Mấy ngày gần đây, thông tin kho dự trữ quốc gia nằm trên địa bàn phường An Hưng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị ngập trong nước nhiều ngày, có dấu hiệu của sự xuống cấp, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh kho dự trữ bị ngập nước nhìn từ trên cao (Ảnh: V.M.).

Trước thực trạng trên, nhiều người bày tỏ lo ngại về chất lượng hàng hóa dự trữ khi toàn bộ khu vực kho này luôn ngập sâu trong nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo phường An Hưng cho biết, kho dự trữ quốc gia nói trên nhiều năm nay đã không còn hoạt động và không lưu trữ hàng hóa. Khu vực kho dự trữ thường xuyên bị ngập nước là do hệ thống thoát nước kém, nền nhà kho thấp hơn cốt nền của quốc lộ 5 và các nhà dân xung quanh.

Theo Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, An Hưng trước kia là xã thuộc huyện An Dương (nay là quận An Dương), mới được chuyển đổi thành phường thuộc quận Hồng Bàng từ ngày 1/1.

Riêng khu vực kho dữ trữ quốc gia trên địa bàn phường An Hưng thuộc quản lý của Tổng cục Dự trữ nhà nước, nên tình trạng hoạt động của khu vực này thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý, không phải của chính quyền địa phương.

Kho dự trữ quốc gia này đã xuống cấp, không lưu trữ hàng hóa nhiều năm nay (Ảnh: V.M.).

Theo ghi nhận của phóng viên, diện tích toàn bộ khu vực kho dự trữ quốc gia tại phường An Hưng rộng khoảng 10.000m2, với hệ thống cổng sắt, tường bao rào thép gai quây kín, nằm ở vị trí tiếp giáp với quốc lộ 5.

Bên trong kho này có 4 dãy nhà, mái lợp ngói; mỗi dãy có 5 kho, ngoài ra còn có một nhà bảo vệ và một ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm ở cuối khu đất, tất cả đều ngập trong nước.