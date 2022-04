Khởi tố vụ xe biển xanh chở đoàn công tác ra sân bay gây tai nạn liên hoàn

Sáng 6/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) - cho biết, liên quan đến vụ việc xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, xảy ra vào ngày 27/3 tại ngã tư đường Cao Sơn (phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (SN 1983, trú phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa).

Trên đường chở lãnh đạo ra sân bay, chiếc xe biển xanh đã gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bán hoa quả tử vong.

"Ngày 5/4, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án", vị lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa thông tin.

Bị can Nguyễn Văn Thông được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 27/3 tại ngã tư đường Cao Sơn (phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa), ô tô mang biển kiểm soát xanh 36M-002.67, do tài xế Nguyễn Văn Thông điều khiển, va chạm với mô tô mang biển kiểm soát 36P-9149, do ông Lê Hải Đàm điều khiển.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Sau va chạm, ô tô biển xanh tiếp tục lao lên vỉa hè đường Cao Sơn, đâm chết 2 người bán hoa quả tại đây là ông Lê Văn An và anh Hoàng Văn Hùng.

Qua điều tra, xe biển xanh gây tai nạn thuộc quyền sở hữu của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa. Thời điểm gây tai nạn, chiếc xe đang chở đoàn công tác ra sân bay Thọ Xuân. Tài xế Thông không vi phạm về nồng độ cồn và không vượt quá tốc độ cho phép.