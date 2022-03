Xe biển xanh đâm 2 người tử vong: Xe chở đoàn công tác ra sân bay

Chiều 27/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Cường - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) cho biết, xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong tại phường An Hưng (thành phố Thanh Hóa) thuộc quyền sở hữu của đơn vị này.

"Xe này do Chi cục Thủy sản đang quản lý và sử dụng được mấy tháng. Khi xảy ra vụ tai nạn xe đang chở đoàn công tác trên đường lên sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân) để đi Nha Trang", ông Cường cho biết thêm.

Theo ông Cường, trên xe có tổng cộng 4 người (gồm một tài xế và 3 cán bộ đoàn công tác), ông Cường cũng có mặt trên xe vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi va chạm với mô tô, ô tô bán tải biển xanh tiếp tục lao lên vỉa hè rồi đâm vào hàng bán hoa quả khiến 2 người bán hoa quả tử vong (Ảnh: CTV).

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn ngành nông nghiệp và Chi cục Thủy sản cũng đã xuống gia đình các nạn nhân để động viên, hỗ trợ", ông Cường thông tin.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 27/3 tại ngã tư đường Cao Sơn (phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xe ô tô mang biển kiểm soát xanh 36M-002.67, do tài xế Nguyễn Văn Thông (SN 1983, trú tại phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa) điều khiển, va chạm với mô tô mang biển kiểm soát 36P-9149 do ông Lê Hải Đàm điều khiển.

Sau va chạm, ô tô biển xanh tiếp tục lao lên vỉa hè đường Cao Sơn đâm chết 2 người bán hoa quả tại đây là ông Lê Văn An và anh Hoàng Văn Hùng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng:

Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ xe biển xanh gây tai nạn (Ảnh: CTV).

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: CTV).

Sau khi bị ô tô biển xanh va chạm, xe máy của ông Lê Hải Đàm bị hư hỏng nặng (Ảnh: CTV).

Phần đầu chiếc xe bán tải biển xanh bị vỡ toác sau vụ tai nạn (Ảnh: CTV).