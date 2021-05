Khởi nghiệp sớm, cậu bé thành ông chủ ở tuổi 16 làm cả nhà ngỡ ngàng

Dân trí Ở tuổi 16, khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Will Wanish sẽ đến công ty riêng ngay khi rời trường học.

Will Wanish (học sinh trung học, 16 tuổi ở Wisconsin, Mỹ) đã trở thành ông chủ công ty kinh doanh siro cây phong. Hiện, sản phẩm của công ty này có mặt tại 100 cửa hàng.

Will nảy ra ý tưởng kinh doanh và lập công ty Wanish Sugar Bush - chuyên sản xuất siro cây phong nguyên chất vào năm 2018, sau vài lần giúp người chú lấy nhựa cây phong.

Ông chủ doanh nghiệp 16 tuổi Will Wanish bên các sản phẩm của mình.

Siro cây phong là một chất làm ngọt tự nhiên tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng hơn đường. Người ta có thể lấy nhựa cây phong bằng cách khoan những cái lỗ vào thân cây và thu hoạch nhựa ứa ra. Nhựa này sau đó được đun nóng để bốc hơi nước và cô đặc lại chất siro rồi lọc để loại bỏ tạp chất. Thông thường mất khoảng từ 30-50 lít nhựa cây để chiết xuất ra được 1 lít siro cây phong cô đặc. Từ chỗ chỉ khai thác nhựa từ vài cây trong sân nhà vào năm 2018, cậu đã tăng lên 3.000 vòi hút trên 1.000 cây quanh khu đất của gia đình và hàng xóm.

Năm 2019, cậu dùng số tiền khi làm thuê cho trang trại bò sữa của hàng xóm để xây dựng một xưởng sản xuất. Sau đó, Will Wanish vay thêm một khoản nhỏ từ quỹ của địa phương, tạo dựng cơ sở kinh doanh với thiết bị chuyên dụng trị giá 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Khi nhận thấy quyết tâm của con trai, bố và cả gia đình Will đã hỗ trợ sản xuất và quảng cáo sản phẩm.

Công việc kinh doanh của Will nhận được sự hỗ trợ của gia đình.

Vì đang là học sinh nên vừa đi học, vừa kinh doanh khiến Will gặp không ít vất vả. Đôi khi thiếu niên này làm việc trong nhà máy đến 4 giờ sáng và chỉ ngủ vài tiếng trước khi đến lớp. "Cháu thậm chí không ăn sáng, thức dậy và bắt đầu ngày mới luôn", cậu bé nói.

Mùa xuân là thời điểm Will bận rộn nhất, nhưng may mắn có sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình. Cha và ông nội đi lấy nhựa cây, mẹ giúp tiếp thị sản phẩm, Will kết nối các trang trại, tổ chức hội chợ, đổi mới công nghệ... Giờ đây siro phong nguyên chất của cậu được bán trong 100 cửa hàng ở Wisconsin và Minnesota. Một chai 227 ml được bán với giá 6 USD.

Chàng trai trẻ có sự nghiệp kinh doanh đang phát triển khiến nhiều người ngạc nhiên.

Will Wanish đặt mục tiêu không ngừng cố gắng để cải thiện việc quản lý và cập nhật công nghệ mới. "Mọi người thường nhắc nhở cháu đang làm việc quá nhiều, nhưng cháu nghĩ là cần làm việc ngay từ khi còn trẻ", Will nói.

Hương Thảo

Theo Agriview