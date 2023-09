Khoảng 22 triệu giấy phép lái xe sẽ phải đổi?

Trong bản cập nhật mới nhất của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã bổ sung điều khoản: "Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý người lái và phương tiện (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết Bộ Công an đã bổ sung điều khoản này căn cứ theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) để thuận lợi hơn trong việc quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo ước tính, số lượng giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/7/2012 là khoảng 22 triệu giấy phép. Trong đó 100% là bằng lái xe mô tô.

Ông Thống cho biết 22 triệu giấy phép lái xe này thiếu dữ liệu về ngày tháng sinh nên không thể tích hợp được vào dữ liệu quốc gia về dân cư và các ứng dụng đi kèm (như tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID...).

Về lộ trình cấp đổi cho 22 triệu giấy phép lái xe này, lãnh đạo Phòng Quản lý người lái và phương tiện cho biết khi dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình chi tiết.

Trong thời gian này, người dân có bằng lái xe máy cấp trước ngày 1/7/2012 có thể chủ động đi làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe mới để tích hợp được bằng lái vào ứng dụng VNeID.