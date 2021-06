Khi nào đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và Trung Bộ chấm dứt?

Dân trí Miền Bắc và khu vực Trung Bộ đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, dự kiến sẽ còn kéo dài vài ngày tới mới kết thúc.

Liên quan đến đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở miền Bắc và khu vực Trung Bộ, sáng nay (19/6), phóng viên Dân trí đã cuộc trao đổi với ông Dư Đức Tiến, Trưởng phòng Dự báo số trị và viễn thám (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).

- Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ bắt đầu từ ngày 15/6, ông đánh giá như thế nào về đợt nắng nóng này, liệu đây có được coi là đợt nắng nóng nhất từ đầu năm 2021 đến nay?

- Từ ngày 15/6 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Hòa Bình là 39,6 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) là 39,1 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ C, tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ ngày 15/6 tới giờ phổ biến trong khoảng từ 37-39 độ C.

Như vậy, tính đến giờ thì cường độ đợt nóng đang diễn ra cũng chưa gay gắt bằng đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 28/5-3/6 vừa qua. Đợt nắng nóng này, nền nhiệt Bắc Bộ, miền Trung phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C, nhiệt độ Hà Nội cao nhất vào ngày 3/6 là 40,8 độ.

Như vậy đợt nắng nóng từ ngày 15/6 đến nay cũng không phải đợt nóng gắt nhất từ đầu năm 2021 tới giờ, mà đợt nóng gay gắt nhất từ đầu năm tới giờ lại là đợt nóng từ ngày 28/5-3/6.

Miền Bắc và khu vực Trung Bộ sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt trong vài ngày tới. (Ảnh: Hữu Nghị).

- Trước đó, có chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc đã đưa ra nhận định, mùa hè năm nay nắng nóng không gay gắt như năm 2020, tuy nhiên, những ngày gần đây, người dân ở khu vực miền Bắc đã cảm nhận rất rõ sự gay gắt của nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C, ông nói sao về vấn đề này?

- Để đánh giá về mức độ gay gắt của nắng nóng chúng ta có 2 tiêu chí đó là thời gian nắng nóng kéo dài và cường độ của nắng nóng; so với năm 2020 thì cả 2 tiêu chí này đều chưa bằng. Trong năm 2020 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung nắng nóng đã kéo dài liên tục 43 ngày (từ ngày 18/6, đến ngày 30/7), nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ C; giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ghi nhận tại trạm Quỳ Hợp (Nghệ An) là 42,2 độ. Còn trong năm nay các đợt nóng ở Bắc Bộ và miền Trung thường kéo dài trong khoảng 6-8 ngày và nhiệt độ cũng đang thấp hơn so với năm 2020.

- Dự báo đợt nắng nóng này ở khu vực trên kéo dài đến khi nào mới chấm dứt và diễn biến thời tiết tiếp theo tại khu vực này như nào thưa ông?

- Diễn biến nắng nóng ở các khu vực là khác nhau, với các tỉnh miền Bắc nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong 2 ngày tới (20-21/6). Từ ngày 22/6, nắng nóng ở miền Bắc có dấu hiệu suy giảm và đến ngày 23/6 (thứ 4 tuần sau) thì khả năng kết thúc hoàn toàn. Còn ở miền Trung từ ngày 23/6 trở đi nắng nóng cũng có dấu hiệu thu hẹp dần chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và cường độ nắng nóng cũng giảm dần, nhiệt độ hạ xuống còn 35-37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo: Tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 19-21/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Ngày 22/6, khu vực này ngày nắng nóng; chiều tối có mưa cục bộ, riêng vùng núi có mưa rào và giông. Tại khu vực Trung Bộ, từ đêm 22-25/6, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ; riêng Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 22/6 đến ngày 24/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

