Khi công nhân môi trường làm "chiến sĩ tuần tra"

Công nhân môi trường làm "chiến sĩ" tuần tra

Sáng 8/8, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Ban chỉ đạo 138 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)" năm 2022 và sơ kết một năm triển khai thực hiện mô hình "công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra".

Toàn cảnh hội nghị.

Dự chương trình có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ công an, công nhân môi trường.

Theo ông Trịnh Huy Triều - Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, thời gian qua, thành phố, Ban chỉ đạo 138 thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng các mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Điển hình như mô hình "công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra". Đây đang là một trong những mô hình đem lại hiệu quả cao trong thời gian qua. Mô hình ra mắt vào tháng 3/2021 gồm hơn 400 công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn được huy động tham gia 31 tổ. Các công nhân được công an tập huấn kiến thức pháp luật, chia sẻ nghiệp vụ nhận diện tội phạm, kinh nghiệm tự vệ...

Chị Nguyễn Thị Hà - công nhân môi trường, thành viên của mô hình "công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra" phát biểu tại chương trình.

Chị Nguyễn Thị Hà - Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cho biết, bản thân làm công việc quét rác trên các tuyến đường của thành phố, thường xuyên đi làm vào đêm khuya hoặc rạng sáng, nên thường có tâm lý lo lắng, sợ hãi bị các đối tượng lợi dụng khuya vắng tấn công, xâm hại và trộm cắp.

Tuy nhiên, sau khi ra mắt mô hình "công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra", bản thân chị cùng nhiều nhân viên khác trong công ty đã được hướng dẫn, trao đổi kiến thức cơ bản, xử lý những tình huống khi bị uy hiếp, đe dọa và thông báo với các chiến sĩ công an ngay tại thời điểm xảy ra sự việc.

"Mô hình ra mắt và đi vào hoạt động giúp chúng tôi thêm niềm tin, động lực và yên tâm trong quá trình làm việc, đặc biệt vào khung giờ đêm khuya, rạng sáng. Ngoài ra, trang bị thêm cho chúng tôi nhiều kỹ năng, nghiệp vụ trong phát hiện, thông tin tội phạm, từ đó cung cấp cho lực lượng công an giải quyết, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn, tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra", chị Hà chia sẻ.

Đông đảo công nhân tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo Công an thành phố Thanh Hóa, qua mô hình này, cơ quan chức năng đã nhận hơn 1.100 tin báo các loại, trong đó hàng trăm nguồn tin được chuyển hóa phục vụ phá án. Từ đây, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố 11 vụ mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy, 11 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ cố ý gây thương tích, thu nhiều súng đạn các loại...

Ngoài ra, công nhân môi trường còn giúp công an phường xã, các đội nghiệp vụ làm rõ trên 250 vụ việc về an ninh trật tự, đa số án trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ ma túy...

Đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của khối đại đoàn kết toàn dân

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ công an ghi nhận, đánh giá cao việc đổi mới phương pháp, cách tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 27 điểm cấp xã và 559 điểm thôn, bản, khu dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là mô hình "công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra".

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới.

"Trách nhiệm này không chỉ riêng của lực lượng công an, mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do công an tham mưu và nhân dân làm chủ", Thứ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quà đến các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các lãnh đạo chương trình cần về tận cơ sở để dự ngày hội, động viên nhân dân. Ngoài ra, cần hướng về thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để ngày hội thực sự là ngày hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, tiện ích mạng xã hội phục vụ tuyên truyền, tư vấn, tương tác xã hội nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào. Đẩy mạnh phát động xây dựng toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen đến các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên chỉ đạo đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong xây dựng phong trào. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Lực lượng Công an Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp; hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục chăm lo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực như: Giải quyết các thủ tục hành chính, vận động thu nộp vũ khí, quan tâm thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có uy tín, học sinh nghèo… để xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Từ những kết quả và kinh nghiệm của mô hình "Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra", Cục xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an sớm tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình, triển khai thực hiện tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên toàn tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp thu các chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ công an và đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm túc.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo ông Tuấn, tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" phải thực sự gắn kết với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, cần khẩn trương rà soát, đánh giá và bố trí lại lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an và phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn.

Về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thật sự có ý nghĩa, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương. Trong đó thực hiện tốt mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn một xã, phường, thị trấn làm điểm; mỗi xã, phường, thị trấn chọn một thôn, bản, khu phố làm điểm về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Tập thể Công an thành phố Thanh Hóa và một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an tặng bằng khen.

Trong khuôn khổ hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an thành phố Thanh Hóa và Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; tặng 5 phần quà đối với 3 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân; Công an tỉnh Thanh Hóa trao 11 giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.