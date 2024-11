Khi chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành được đưa lên Facebook, Zalo

Sáng 14/11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng với Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương năm 2024.

Cung cấp thông tin của Chính phủ trên Facebook, YouTube, Zalo

Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và của các bộ ngành, địa phương, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho biết hệ sinh thái của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ rất đa dạng và đa nền tảng.

Trên nền tảng web, hệ sinh thái truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đang vận hành gần 40 chuyên trang và sản xuất nội dung với 3 ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm (Ảnh: Hải Minh).

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng đã chủ động cung cấp thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter, Zalo… về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Đặc biệt, theo ông Sâm, Fanpage "Thông tin Chính phủ" đang đi đầu với hơn 5,4 triệu người theo dõi thường xuyên, số lượng người truy cập hàng ngày 15-20 triệu lượt, có ngày cao điểm lên đến 30 triệu lượt.

Bên cạnh đó, Kênh YouTube Thông tin Chính phủ có gần 300.000 người theo dõi với gần 7 triệu view hàng tháng, nhiều video đạt trên 1 triệu lượt xem/video.

"Những thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ luôn chính xác, có trọng tâm trọng điểm, có tính dẫn dắt, định hướng đối với báo chí và dư luận", ông Sâm nhấn mạnh.

Fanpage "Thông tin Chính phủ" với hơn 5,4 triệu người theo dõi (Ảnh chụp màn hình).

Ông cũng nêu thống kê có 43 Cổng Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, tích hợp đầy đủ với trang/cổng thông tin điện tử thành phần. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã cung cấp thông tin trên các nền tảng Facebook (64 đơn vị), YouTube (25 đơn vị) và Zalo (45 đơn vị).

Nhấn mạnh lợi ích của bộ, ngành, địa phương khi triển khai kết nối, tích hợp thông tin với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ông Sâm cho rằng nhờ sự kết nối này sẽ tạo sức lan tỏa nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến đông đảo người dân, doanh nghiệp và cả kiều bào ở nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

"Cũng nhờ việc chia sẻ, kết nối, lãnh đạo Trung ương biết được ở địa phương, thậm chí ở xã phường đang triển khai công việc như thế nào, gặp khó khăn vướng mắc gì", ông Sâm nói.

Theo ông, đây là kênh để lãnh đạo Chính phủ lắng nghe những phản hồi chính sách từ địa phương để từ đó kịp thời ban hành những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội.

Đại tá Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm kết nối đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong hệ thống Cổng, trang thông tin điện tử.

Đại tá Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an (Ảnh: Hải Minh).

Trong đó, điểm nhấn bà Phương đề cập là việc xây dựng, phát triển hoạt động của trang thông tin Bộ Công an trên mạng xã hội Facebook với lượng tương tác cao. Qua đó nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng trong hệ thống Cổng, trang thông tin điện tử Công an nhân dân.

"Bộ Công an là một trong những Bộ đầu tiên triển khai xây dựng Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook để cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 42", Đại tá Phương nhấn mạnh có kết quả này là nhờ sự hỗ trợ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Xây dựng hình ảnh thân thiện của cơ quan Nhà nước trên không gian mạng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương khẳng định việc cung cấp thông tin thông suốt giữa chính quyền các cấp với người dân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Theo ông, các trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước không còn thuần túy là nơi để đăng tải, cung cấp thông tin mà còn là sự hiện diện của cơ quan Nhà nước trên không gian số, nơi tương tác, trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp và xã hội…

Đặc biệt, điều này giúp người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, tránh tình trạng thông tin sai lệch, đồng thời là kênh để người dân có thể giao tiếp và tương tác với các cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, việc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ không chỉ thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các lãnh đạo Chính phủ mà còn có thông tin của các bộ, ngành, địa phương, theo ông Phương, là một sự thay đổi lớn, cung cấp thông tin một cách toàn diện, tổng thể cấp quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương (Ảnh: Hải Minh).

Cho rằng Cổng/Trang thông tin điện tử của các bộ ngành, địa phương nên nghiên cứu cách thức thông tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TT&TT nêu sự thay đổi khi trước đây chỉ đưa thông tin lên website nhưng hiện nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa lên cả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, YouTube.

Ông Phương tin sự kết nối đồng bộ của các Cổng/ Trang Thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước sẽ có bước tiến đột phá, trở thành kênh dẫn dắt, tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi của các cơ quan Nhà nước trên không gian mạng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn (Ảnh: Hải Minh).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm là truyền thông chính sách kịp thời đến người dân và doanh nghiệp; phục vụ sự chỉ đạo không chỉ của Chính phủ, Thủ tướng mà còn của các bộ ngành, địa phương.

Ông Sơn đề nghị các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin vì đây là vấn đề mấu chốt. "Nâng cấp hệ thống thông tin mới tính đến kết nối, liên thông, chia sẻ", theo lời Bộ trưởng Sơn.

Ông cho biết về cơ chế chính sách, Chính phủ đã ban hành Nghị định cho phép dùng vốn chi thường xuyên để đầu tư, nâng cấp các hệ thống thông tin nên vốn không phải vấn đề vướng mắc.