Khen thưởng thượng úy công an đưa thai phụ mang song thai đi sinh

Dân trí Giám đốc Công an An Giang vừa tặng giấy khen Thượng úy Lê Minh Soàn - người dùng xe chuyên dụng Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên) đưa thai phụ đến bệnh viện, sinh 2 bé gái an toàn.

Chiều ngày 20/7, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng úy Lê Minh Soàn - cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh và tập thể Công an phường Bình Đức, TP Long Xuyên.

Trước đó, Thượng úy Soàn đã kịp thời hỗ trợ cứu người lúc nguy cấp trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (phải) trao Giấy khen tới Thượng úy Lê Minh Soàn (Ảnh: Quỳnh Như).

Cụ thể, thời điểm 5h30 ngày 19/7, trong lúc trực ban tại đơn vị, Thượng úy Lê Minh Soàn tiếp nhận điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1992, ngụ phường Mỹ Thạnh) cho biết, đang mang song thai 26 tuần tuổi, hiện ở nhà một mình và đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh.

Thượng úy Soàn đã nhanh chóng lái xe chuyên dụng đến nhà chị Trang, đồng thời chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường hỗ trợ. Nhờ đó, chị Trang đã được đưa tới viện kịp thời, hạ sinh 2 bé gái an toàn.

Trong thời gian cách ly xã hội, những hành động hỗ trợ dân kịp thời của công an là vô cùng ý nghĩa (Ảnh: Quỳnh Như).

Cũng trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, vào lúc 7h30 ngày 20/7, lực lượng Công an phường nhận được điện thoại của người nhà bà Nguyễn Thị Bầu (sinh năm 1937, ngụ phường Bình Đức) báo bà bị bất tỉnh. Ngay lập tức, tổ tuần tra phòng chống dịch của Công an phường Bình Đức đã đến nhà đưa bà Nguyễn Thị Bầu đến cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của bà Bầu đã ổn định.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen tới tập thể Công an phường Bình Đức (Ảnh: Quỳnh Như).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã biểu dương hành động ý nghĩa của các Thượng úy Soàn và chiến sĩ Công an phường Bình Đức, TP Long Xuyên

"Hành động của các đồng chí đã nêu cao phẩm chất, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân khi luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi để kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống", Đại tá Trường nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong muốn lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, mỗi ngày làm một việc tốt vì dân; xứng đáng là người công an cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hành