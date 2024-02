Khen thưởng đột xuất 2 cán bộ công an trả lại ví tiền cho người đánh rơi

Ngày 9/2 (nhằm 30 Tết), Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường vì có thành tích nhặt của rơi và tìm trả lại cho người dân.

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (thứ 3 từ phải qua), trao giấy khen cho Thiếu tá Châu Văn Đen (Ảnh: T.N).

Trước đó, hơn 4h ngày 7/2, Thiếu tá Châu Văn Đen (cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và Xử lý vi phạm giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) cùng tổ tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Châu Văn Đen nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 13 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, Thiếu tá Đen đã phối hợp với công an địa phương xác minh và liên hệ trao trả tài sản cho người đánh rơi là chị H.T.N.B.

Trong một vụ việc khác, khoảng 17h ngày 29/1, trong khi đi công tác, Thiếu tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường 8 (TP Bạc Liêu), đã nhặt được túi xách bên trong có điện thoại di động, ví tiền và giấy tờ tùy thân. Sau đó, Thiếu tá Cường tìm và trao lại tài sản cho chủ nhân là chị N.T.N.H.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cán bộ nói trên, Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đã ghi nhận và biểu dương hành động đẹp của Thiếu tá Châu Văn Đen và Thiếu tá Trần Văn Cường.

Đại tá Khởi nhấn mạnh đây là hành động đẹp, thể hiện đức tính không tham của rơi và tinh thần trách nhiệm của 2 cán bộ công an đối với người dân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Bạc Liêu nói riêng, công an nhân dân nói chung.