"Khai quật" loạt vụ án bi hài sau vụ tên cướp ngân hàng ôm tiền đi mua xe

"Siêu trộm" gặp nạn vì tặng bồ váy hàng hiệu

Với thân hình nhỏ thó, Dương Ngọc Hải (SN 1986) ngụ đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng có thể leo theo đường ống dẫn nước, dây thu lôi... đột vòm vào bất cứ căn nhà cao tầng nào và "khoắng" sạch những tài sản có giá trị trong chưa đầy 10 phút.

Tuy nhiên, năm 2013, Hải lại sa lưới khi vướng vào một vụ việc hết sức bi hài. Cụ thể, sau khi trộm được 5 chiếc điện thoại đắt tiền, một máy tính bảng iPad, một ví da bên trong có gần 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, một con lợn tiết kiệm bên trong có khoảng 10 triệu đồng, một túi da hiệu Gucci, một bộ váy hàng hiệu... của bà Hoàng Thị Đua.

Khi cơ quan chức năng tìm tới làm việc, Hải đã phớt lờ và cho rằng, phải "bắt tận tay, day tận trán" thì mới có chuyện để nói.

Tang vật cơ quan chức năng thu được trong vụ trộm (Ảnh: Xa lộ pháp luật).

Sau khi nhận được thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân thì được biết, Hải và vợ có xảy ra to tiếng xung quanh chuyện một chiếc váy đắt tiền. Lúc đầu, Hải dự định tặng chiếc váy cho vợ. Tuy nhiên, hắn lại lén lại mang chiếc váy đi tặng cho tình nhân mới quen. Chính vì thế, hai vợ chồng Hải xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Nhờ thông tin về chiếc váy hàng hiệu vô cùng đắt giá nên các trinh sát đã tháo gỡ toàn bộ những khúc mắc trong vụ án. Sau khi xác minh được chiếc váy mà Hải mang đi tặng cô bồ chính là chiếc váy bị mất trong vụ trộm xảy ra tại nhà bà Đua nêu trên, các trinh sát đã quyết định "đánh úp" nghi phạm.

Lực lượng trinh sát đã ập vào nhà trọ của Hải một cách bất ngờ khiến đối tượng không kịp trở tay. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng có giá trị liên quan đến các vụ trộm trước đó. Lúc này tên Hải mới chịu cúi đầu nhận tội.

Ăn trộm xong ngủ quên trong... ngân hàng

Năm 2013, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Phan Thiết (Bình Thuận), đã xảy ra một vụ trộm hi hữu. Theo đó, sáng ngày 21/6/2013, Nguyễn Hữu Hải đã đóng giả một vị khách giao dịch để len lỏi vào ngân hàng và kiếm một xó tối ẩn nấp.

Đến 17h cùng ngày, khi ngân hàng đóng cửa, Hải rời chỗ nấp lên tầng hai của ngân hàng đi vệ sinh, tìm nước uống và tiếp tục ẩn mình chờ trời tối để ra tay trộm.

Khoảng 21h, khi biết những nhân viên làm việc muộn về hết, lực lượng bảo vệ đã vào vị trí chốt gác ngoài cổng, Hải xuống tầng trệt vào quầy giao dịch định mở hộc tủ trộm tài sản. Khi hệ thống báo động hú còi, Hải hoảng sợ chạy lên tầng hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp.

Thấy rằng xuống quầy giao dịch trộm bất thành, chờ im ắng, đối tượng này lòng vòng ở quầy làm việc tầng hai để lục đồ, trộm tài sản. Do quá đói bụng và mệt mỏi vì ở trong ngân hàng hơn 10 tiếng đồng hồ, Hải lăn ra sàn nhà ngủ.

Sáng 22/6, bảo vệ lên mở cửa kiểm tra phát hiện tên trộm vẫn đang ngủ nên bắt giữ giao cho công an. Tại Công an phường Đức Nghĩa, Hải khai do cá độ đá bóng thua quá nhiều nên nảy sinh ý định đi ăn trộm. Nghĩ ngân hàng là nơi có nhiều tiền, hắn ta lên ra kế hoạch đột nhập.

Tên cướp chuyên dụ nạn nhân "hành sự" để ra tay

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Huỳnh Chí Tùng (SN 1996) huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên trau chuốt vẻ rồi tìm cách "săn" những đối tượng đồng tính.

Tối ngày 7/4/2013, khi Tùng đang đi bộ trên đường thì được Nguyễn Thanh Nhi (SN 1984, tên nhân vật đã được thay đổi) bảo cho đi nhờ xe. Trên đường đi, hai người bắt đầu trò chuyện như thân thiết từ bao giờ.

Nạn nhân rủ thanh niên trẻ cùng đi đến một quán nhậu bên lề đường tại TP Trà Vinh để tâm sự, làm quen. Trong lúc say sưa, Nhi còn gọi thêm hai người bạn đồng tính khác đến để chung vui.

Lúc ra về, Nhi giao hẳn xe gắn máy luôn cho người thanh niên trẻ lạ mặt cầm lái, còn Nhi ngồi phía sau và ôm Tùng thân thiết như tình nhân. Trong lúc cao hứng, Nhi gợi ý chuyện quan hệ tình dục và hứa sẽ "chi" hậu hĩnh để bồi dưỡng.

Sau khi Tùng đồng ý, cả hai chở nhau đến một bãi đất trống ở dưới dốc cầu Phú Hòa (thuộc ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh). Thế nhưng, khi đang "tâm sự" thì đột nhiên gã thanh niên trẻ lộ mặt là một tên cướp. Hắn ngang nhiên bóp chặt cổ Nhi, rồi đánh vào mặt khiến Nhi bất tỉnh. Tưởng Nhi đã chết, gã trai vội mặc quần áo lại rồi cướp xe máy tháo chạy trong đêm.

Mọi chuyện xảy ra trong đêm khuya, kẻ cướp không ngờ rằng nạn nhân vẫn còn sống sót để đi cầu cứu những người dân gần đó. Sau một ngày tháo chạy, Tùng đã bị bắt.

Bị tóm vì nằm gầm giường đôi uyên ương đang "mây mưa"

Rạng sáng ngày 23/6/2013, lễ tân nhà nghỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được thông báo của khách thuê phòng rằng vừa phát hiện một tên trộm ở gầm giường.

Cụ thể, đêm hôm đó, đôi nam nữ đến thuê phòng của nhà nghỉ lúc 22h30. Đến rạng sáng, khi cô gái dậy đi vệ sinh bất ngờ phát hiện có một người đàn ông ở dưới gầm giường thò đầu ra. Sau tiếng hét toáng của cô gái thì bạn trai bật dậy. Tên trộm một mực xin lỗi và ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cô gái phát hiện 300.000 đồng trong túi bị mất.

Qua xác minh công an làm rõ kẻ núp dưới gầm giường là Lê Văn Cường (33 tuổi, quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Cường cũng là khách thuê nhà nghỉ cùng đôi nam nữ. Sau khi lên phòng thấy không có tivi, Cường yêu cầu lễ tân đổi sang phòng 302 nhưng không được chấp thuận vì đã có khách đặt trước.

Khoảng 22h cùng ngày, đoán khách đặt phòng sắp đến nên Cường mò xuống phòng 302. Lúc đầu, hắn nằm chơi trên giường, lát sau nghe có tiếng khách ở dưới lễ tân, Cường vội chui vào gầm giường. Tên trộm lo lắng giường yếu và có thể sập xuống mặt hắn bất cứ lúc nào. Nhưng chừng 10 phút sau, đôi tình nhân vào nhà tắm.

Lúc này, tên trộm nhích ra khỏi gầm giường. Thấy trên chiếc ghế có cái túi xách phụ nữ, hắn kéo khóa, móc được 300.000 đồng. Dù tiếng nước chảy trong nhà tắm vẫn róc rách, Cường có ý định mò mẫm thêm. Tuy nhiên, sợ đôi tình nhân vào đột ngột nên hắn đành tặc lưỡi chui vào gầm giường.