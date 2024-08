Khắc ghi lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu"

Người dân xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà đến khám bệnh tại trạm y tế xã.

Thấu cảm với những vất vả của người dân miền núi khi phải đi xa để khám chữa bệnh, các bác sĩ, nhân viên y tế của Trạm y tế xã Quảng Sơn (Hải Hà) luôn nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân nơi đây. Bác sĩ Lục Thị Hoàng (Trạm Y tế xã Quảng Sơn) chia sẻ: Để đảm bảo nắm vững địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, 8 y, bác sĩ, nhân viên y tế của trạm được phân công phụ trách 2 thôn, bản của xã. Mỗi tuần, các y, bác sĩ sẽ luân phiên dành 1 ngày đi xuống các thôn, bản để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh nơi ở, các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời khám bệnh, cấp thuốc hoặc tiêm phòng lưu động tại nhà cho từ 100-120 người dân mỗi tháng.

Các y, bác sĩ khoa Vật lý trị liệu (Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh) chủ yếu tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh cao tuổi mắc các bệnh lý thoái hóa, thần kinh cơ xương khớp; sau tai biến mạch máu não; hay bệnh nhân sau tai nạn giao thông; sau chấn thương thể thao; sau phẫu thuật cột sống, khớp háng, khớp vai… và nhiều bệnh lý khác. Theo bác sĩ CKI Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng khoa Vật lý trị liệu, hầu hết bệnh nhân điều trị ở khoa trong thời gian dài, trung bình là 21 ngày, có người phải hàng tháng, hàng năm nên rất mệt mỏi, vất vả cho cả người bệnh và người nhà. Với mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đội ngũ y, bác sĩ trong khoa luôn không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm song song với rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ân cần động viên, khích lệ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian điều trị.

Bên cạnh xây dựng y đức theo lời Bác dạy, ngành Y tế Quảng Ninh cũng thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển dịch vụ kỹ thuật cao; tạo niềm tin cho nhân dân.

Bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) là một trong những tác giả của đề tài "Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não bằng dụng cụ cơ học có sự trợ giúp của phần mềm Rapid trong điều trị đột quỵ nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh". Đề tài đã xuất sắc đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần IX (2022-2023) và giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII. Bệnh viện tiếp tục duy trì ứng dụng phần mềm Rapit, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.

Không dừng lại ở đó, bác sĩ Ngô Quang Chức cùng các đồng nghiệp đang nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh: "Ứng dụng kỹ thuật xâm nhập tối thiểu điều trị phình động mạch não cổ rộng bằng vòng xoắn kim loại (nút Coil) có sự hỗ trợ của bóng chẹn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh", từ năm 2023-2025. Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay trong điều trị phình động mạch não cổ rộng. Phương pháp này mang nhiều ưu điểm vượt trội, giúp bệnh nhân không phải trải qua cuộc phẫu thuật nặng nề, quá trình can thiệp nhẹ nhàng, hồi phục nhanh, độ an toàn cao, nguy cơ biến chứng thấp. Đặc biệt, chi phí can thiệp giảm 4 lần so với phương pháp đặt stent và người bệnh không phải duy trì thuốc sau can thiệp.

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) triển khai các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, can thiệp điều trị mạch máu não cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch.

Ngành Y tế cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và khám chữa bệnh; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế; mua sắm, lắp đặt thêm nhiều loại trang thiết bị y tế công nghệ cao; triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại các bệnh viện; mời các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện Trung ương về cầm tay chỉ việc, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; tăng cường hợp tác y tế quốc tế nhằm nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.

Mỗi năm, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã thực hiện thăm khám cho trên 2,5 triệu lượt người; trong đó số lượt điều trị nội trú là trên 300.000 lượt. Theo khảo sát của ngành, trong nhiều năm qua, sự hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở y tế trong tỉnh đạt gần 90%. Tỷ lệ chuyển tuyến từ tuyến tỉnh lên tuyến trung ương là 0,68%; tỷ lệ chuyển tuyến huyện lên tuyến tỉnh là 2,75%. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ bệnh nhân Quảng Ninh đi khám chữa bệnh ở tỉnh ngoài bao gồm cả chuyển đúng tuyến và bệnh nhân tự đi khám là 3,4%, thấp nhất trong khu vực 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành y tế Quảng Ninh cũng tiếp nhận 61.000 lượt bệnh nhân từ ngoại tỉnh đến khám chữa bệnh. Kết quả này là cơ sở để ngành tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu" luôn là kim chỉ nam soi đường, chỉ lối để ngành y tế tỉnh phấn đấu ngày càng phát triển, trưởng thành.

Nguyễn Hoa