Kẹt xe bủa vây các con đường nội đô TPHCM

Nhiều tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm TPHCM như: Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh); đường Cộng Hòa, Trường Chinh (quận Tân Bình); đường Dương Bá Trạc (quận 8); đường Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức)... xảy ra kẹt xe kéo dài, nhất là vào các khung giờ cao điểm khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) là hai tuyến đường huyết mạch của TPHCM nối khu vực trung tâm với các quận ngoại thành phía Đông Bắc và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Nguyên. Vào khung giờ cao điểm, tuyến đường này luôn trong tình trạng kẹt xe kéo dài.

Dự án mở rộng cửa ngõ Đông Bắc TPHCM (khu vực Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Quốc lộ 13) tại quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức đã được triển khai hàng chục năm qua, thế nhưng đến nay dự án này vẫn còn "nằm trên giấy".

Vào giờ cao điểm, giao thông khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lòng đường hẹp, nhưng đường Đinh Bộ Lĩnh phải gồng gánh rất nhiều loại phương tiện khác nhau. Các phương tiện thô sơ, chở hàng cồng kềnh cũng góp mặt trên đoạn đường này.

Một xe cứu thương hú còi inh ỏi nhưng cũng phải mất hơn 15 phút mới có thể di chuyển qua đoạn kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Tương tự, dòng xe ùn ứ kéo dài trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh).

Khu vực nút giao cầu vượt Nguyễn Thái Sơn hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám (đoạn qua địa phận quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận) các phương tiện tham gia giao thông cũng thường xuyên bị ùn ứ.

Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, tình trạng kẹt xe kéo dài xảy ra thường xuyên ở các tuyến đường như Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình) khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân vô cùng khó khăn.

Tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa là trục đường chính để vào trung tâm thành phố nên các phương tiện từ quận 12, Hóc Môn, An Sương… đều đổ dồn về khu vực "mũi tàu" Trường Chinh rồi đi vào đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, do khu vực này có nút thắt cổ chai nên khiến hàng nghìn phương tiện ùn ứ tại đây và tạo áp lực giao thông lớn lên khu vực này.

Những ngày qua, thời tiết TPHCM nắng nóng gay gắt, việc phải hứng chịu cái nắng cùng tình trạng kẹt xe kéo dài khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Trong ảnh, một em bé ngủ gục trên xe trong lúc di chuyển qua dòng kẹt xe.

Tình trạng kẹt xe kéo dài khiến người dân đi xe buýt mệt mỏi, ngủ gật trên xe.

Vào các khung giờ cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM phải túc trực điều tiết không để các phương tiện tham gia giao thông ùn tắc kéo dài.

Ngoài ra, các tuyến đường kết nối với trục đường Cộng Hòa như Hoàng Hoa Thám, Út Tịch, Hoàng Văn Thụ và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình)... cũng xảy ra tình trạng kẹt xe vào các khung giờ cao điểm.

Đường Cộng Hòa (đoạn qua địa bàn quận Tân Bình) được xem là một trong những điểm đen về kẹt xe của TPHCM. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến hơn 20h, tình trạng kẹt xe trên tuyến đường vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

TPHCM hiện đang đối mặt với nạn ùn tắc giao thông mỗi ngày. Giải quyết vấn nạn này xem ra khá nan giải bởi tình trạng nhập cư dân số cơ học tăng dần kéo theo tăng đáng kể phương tiện giao thông trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng...

