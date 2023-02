Kẻ thủ ác sát hại người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Rạng sáng 17/2, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản về trường hợp chị Nguyễn Thị Lý (39 tuổi, trú xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) được người nhà chuyển vào trung tâm cấp cứu nhưng đã tử vong. Thời điểm đó, trên người chị này có nhiều vết thương.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào cuộc điều tra, công an xác định chị Lý bị Lê Văn Ga (45 tuổi, trú ấp Đồng Xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) sát hại.

Theo đó, khi chị Lý đang đánh răng trong phòng vệ sinh, bất ngờ bị Ga dùng hung khí tấn công. Anh Nguyễn Khắc Hùng (31 tuổi, em trai chị Lý, nhà sát bên), nghe tiếng kêu cứu của chị đã chạy sang.

Nhìn qua cửa thông gió nhà vệ sinh, nhân chứng thấy Ga đang cầm đầu chị Lý dìm xuống chậu nước. Khi anh Hùng phá cửa vào trong giải cứu chị thì Ga bỏ chạy. Chị Lý được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Ga bỏ trốn và bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan. Do Ga khai nhận đã uống thuốc trừ sâu tự tử nên cơ quan công an nhanh chóng đưa anh ta đi cấp cứu.

Lý và Ga sống chung như vợ chồng từ tháng 11/2022 đến nay. Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Này 12/2, Ga không ở chung cùng chị Lý mà đã dọn ra ở riêng. Sau 5 ngày thì xảy ra vụ án mạng.