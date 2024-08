Kè chống sạt lở chưa hoàn thiện đã bị mưa phá hỏng

Ông Ngân Văn Lon, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tháng 11/2023, địa phương triển khai dự án kè chống sạt lở Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Lý, với tổng kinh phí xây lắp hơn 5 tỷ đồng.

Dự án này do UBND xã Trung Lý làm chủ đầu tư, với mục tiêu khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu vực Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Dự án kè chống sạt lở được đầu tư hơn 5 tỷ đồng tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Lon, đơn vị thi công dự án là Công ty An Phát, dự kiến tháng 5 năm nay hoàn thiện và đưa vào nghiệm thu, sử dụng. Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 4, địa phương kiểm tra, phát hiện có một số hạng mục không đảm bảo chất lượng như thiết kế.

"Sau khi kiểm tra, đơn vị thi công đã khắc phục lại những điểm chưa đảm bảo. Đến tháng 5, khi đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây hư hỏng công trình. Khu vực xây dựng công trình có nền địa chất không ổn định", ông Lon nói.

Các lớp đá trên bờ kè bị bong tróc, sói lở do mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm đầu tháng 8, các hạng mục công trình của dự án cơ bản đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, mưa lớn đã khiến các lớp đá trên bờ kè bị bong tróc, cấu kiện bê tông bị sói lở, nhiều vị trí trên công trình bị hư hỏng nặng.

Cũng theo ông Lon, trước đây, địa phương đã 4 lần triển khai dự án kè chống sạt lở Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Lý, nhưng chỉ được một thời gian lại xảy ra sạt lở.

Đơn vị thi công và chính quyền địa phương treo biển cảnh báo tại công trình sau sự cố sạt lở (Ảnh: Thanh Tùng).

"Đây là lần thứ 5 xây dựng kè chống sạt lở, lần này có quy mô lớn nhất. Dự án đã hoàn thiện khoảng 85% khối lượng công trình. Sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã báo cáo UBND huyện Mường Lát, dự kiến khoảng tháng 9 tới đây, đơn vị thi công sẽ tiến hành sửa chữa lại công trình", ông Lon nói.